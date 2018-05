Szezonnyitó a bor fővárosában

Komoly hagyományai vannak a szezonnyitó eseménysorozatnak, a bornapoknak. Június első hétvégéjén tartják mindig ezt az eseményt, mellyel nemcsak a turistáknak, hanem a helyieknek is szeretnének a kedvükben járni a szervezők.

– Minden korosztályra gondoltunk, mikor összeállítottuk a programot. Érdemes ellátogatni a fesztiválra a kisgyermekes családok mellett a tinédzsereknek és a nagyszülőknek is. Egyre többen látnak fantáziát ebben a találkozóban, ezért egyre több mecénás támogatja a rendezvényt, és sikeres pályázatokkal is büszkélkedhetünk – hangsúlyozta Erdős József, a Kulturális és Konferencia Központ megbízott igazgatója, akitől azt is megtudtuk, idén például olyan országosan is ismert társulatok műsorát is ingyen láthatjuk-hallhatjuk, mint a Budapest bár, de itt lesz Keresztes Ildikó és Balázs Fecó is.

Ingyenes koncertek

– Elsősorban a Hegyalján élő embereknek szeretnénk kedvezni az ingyenes koncertekkel. Mi helyiek ár­érzékenyebbek vagyunk, mint a nálunk feltöltődő külföldi vendégek. A tokaji bor önmagában igen erős hívószó és idén is a legmagasabb minőséget fogjuk megjeleníteni. Ezt a nívós gasztronómiai és borfesztivált szeretnénk még emlékezetesebbé tenni a könnyűzenei, színházi és gyermek- és sportprogramokkal – magyarázta a kulturális szakember.

Erdős József szerint nemcsak a turisták, hanem a helyben élők igényeit is szem előtt kell tartani, ezért folyamatosan pályáznak és igyekeznek teljesen ingyenesen vagy jelképes árú belépőkkel látogatható rendezvényeket szervezni.

– Ebbe a kisvárosba beleszeret mindenki, nem véletlenül kiemelt turisztikai célpont az egész borvidék, ám a helyieket is itt kell tartanunk, rendkívül fontos, hogy legyenek közösségépítő, ingyenes, de igényes nagyrendezvényeink – érvelt Erdős József.

Polgármesterek bora

A hagyományokhoz hűen idén is ezen az eseménysorozaton gyűjtik be a nemes nedű alapanyagát. Ilyenkor minden polgármester hoz magával egy puttonyra való gyümölcsöt és egy pohár asszút is. A térséghez tartozó 27 település szőlőjéből ugyanis közös bort készítenek. Ebben az italban a bodrogkeresztúri, tarcali, tokaji birtokok szőlőinek íze is visszaköszön majd, hiszen a borvidék összes településén érő gyümölcs karaktere megjelenik ebben a különleges, kereskedelmi forgalomba nem hozható italban. A közös termék ízének azonban őszig érnie kell és majd csak októberben, az évad záróeseményén lehet kortyolni a polgármesterek 2018-as borát, melyből csak igen keveset palackoznak, tavaly mindössze 3800 üveg nedűt töltöttek meg a tájegység minden szegletének sajátságait magába foglaló nedűvel.

