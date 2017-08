Szexi még a fecske? – Kis nyár végi divatkörkép

Íme, a felmérés eredményei (melyet 990 fő részvételével készült a Lovebox.hu társkereső oldal felhasználói körében 2017 júliusában): a bikini és az úszónadrág még mindig népszerűbb, mint az egyberészes fürdőruha vagy a fecske, sortot nem csak a topmodellek hordhatnak, minden negyedik férfi pedig még mindig nem hajlandó szandált húzni a lábára. És a válaszadók kétharmada szexelt már vízben is.

Íme, a kis nyári férfi-női divatkalauz és néhány nyár végi jótanács!

Mit választ a nő?

A Lovebox felmérése szerint a nők még mindig inkább a bikinit választják az egyberészes fürdőruha helyett, a flip-flop veri a gumiklumpát, a lapostalpú pedig a magassarkút. Inkább szoknya legyen, mint nadrág, és inkább mini, mint maxi. Ha strandon olvasnak, akkor a nők könyvpártiak, és inkább fekszenek a matracon a vízben, minthogy ússzanak. Nyáron tehát az a mottó, hogy minél többet mutassunk magunkból, avagy próbáljuk meg viszonylag lazán és kényelmesen túlélni a hőséget.

Mit választ a férfi?

Mindeközben a férfiak továbbra is maradnának az úszósortnál a fecske helyett és a flip-flopnál a gumiklumpa helyett. Többségük előnyben részesíti a rövidnadrágot, valamint a pólót a rövid ujjú inggel szemben. A pasik a strandon újságpártiak, és a matracon ringatózás helyett is inkább az úszást választják. Minden negyedik férfi azonban még mindig nem hajlandó szandált húzni a lábára, és a nyári hőségben is inkább zárt cipőben jár. A férfiak tehát szeretnek szenvedni a melegben, de a hosszúnadrágot és a hosszú ujjú inget azért kevesen vállalják be.

Ciki vagy nem ciki

A Lovebox felmérése arra is kíváncsi volt, hogy mit tartunk ma cikinek és mi elfogadott a nyári öltözködéssel kapcsolatban. A válaszokból kiderült, hogy míg a nők közel fele szerint ciki az utcára flip-flop papucsban menni és sortot csak a tökéletes lábú nőknek kellene hordania, addig a férfiaknak csupán harmada gondolja ezeket így. A többség szerint nyáron belefér, hogy egy férfi ujjatlan felsőt vegyen fel, azt viszont már csak majdnem minden 10. válaszadó gondolja, hogy a férfiaknak nem kellene rövid ujjú inget viselnie. A nők többsége a szandálhoz kilakkozza a körmeit is. Tehát kezeket, lábakat ki a napfényre, a zoknikat pedig hagyjuk otthon, ha jót akarunk!

Best of nyár

Ha nyár, akkor a terep a fesztiváloké, a randizásé és a forró flörtöké. A megkérdezett nők kétharmada szereti, hogy nyáron többet mutathat meg magából, és ennek a férfiak 88%-a is kifejezetten örül. A Lovebox felmérése szerint a válaszadók nagy része többet randizik nyáron, a nők felének, és háromból két férfinak is volt már nyáron induló hosszú távú kapcsolata. Ráadásul az is kiderült, hogy a válaszadók közel kétharmada szexelt már vízben is. Így hát randira fel, és elő a sortokkal, hiszen messze még a hűvös ősz!

Forrás: Lovebox.hu.

