Szeretnének haladni a korral

Tizenkilencedik alkalommal sportolhattak, szurkolhattak, szórakozhattak Tiszaújvárosban a Triatlon Nagyhét helyi, valamint a városba látogató hazai és külföldi vendégei. Az óriási összefogásnak, a szervezők kiemelkedő munkájának köszönhetően nagy sikert aratott a július 15–23. közötti rendezvénysorozat, melyet a magyar világkupa-győzelem, Európa-kupa első és második hely csak fokozott. Ugye nem meglepetés, hogy 2018-ban készülhetünk egy újabb jubileumra, a 20. MOL Petrolkémia Triatlon Nagyhétre?

Idén is megtalálták

– Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy valamennyi világkupán és nagyhéten ott voltam, közreműködőként segíthettem – mondta Bráz György, Tiszaújváros polgármestere, a szervezőbizottság társelnöke. – Az idei nagyhetes előkészületek során végig olyan érzésem volt, mintha az eddiginél is gördülékenyebben mennének a dolgok. Az, hogy meglátogatta az eseményt például a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke, a nemzetközi és magyar szövetségek vezető képviselői, a névadó főszponzor, a MOL Petrolkémia Zrt. vezérigazgatója, Huff Zsolt folyamatosan, az első pillanattól fogva jelen volt, mind-mind megerősített ebben. Ennek a nagy összefogásnak lett meg a végeredménye, egy újabb kiváló rendezvény, óriási magyar sikerekkel. Az említetteken és a szervezőkön kívül külön köszönet jár a vendégszerető tiszaújvárosi közönségnek, akik végig kitartottak és buzdították a versenyzőket, akik ezúttal is szép, rendezett városba érkezhettek. Összességében elmondható, hogy mindenki nagyon jól végezte a dolgát. Ami pedig a folytatást illeti, egy biztos: az önkormányzaton ez nem fog múlni, és a MOL Petrolkémia Zrt.-re is számíthatunk! Szerencsére a szervezőbizottság tagjai idén is megtalálták azokat a partnereket, akikkel közösen megteremtettük az anyagi feltételeket. Ezzel jövőre sem lesz gond.

– Minden évben változtatunk, próbálunk korszerűbbek lenni, igazodva a nemzetközi trendekhez, nem volt ez másként idén sem – fogalmazott Lehmann Tibor főrendező. – A verseny lebonyolítása, technikai háttere rendben van, a programok változatosságán lehet még finomítani. A triatlonon keresztül mutatjuk be a várost. A Sport2 történelminek nevezhető első élő közvetítése során közel 3 órán keresztül foglaltuk le a nézőket, akik több ismétlésben is visszanézhetik az itteni történéseket. Az m4 csatorna 50 perces összefoglalóban számolt be versenyeinkről. A Nemzetközi Triatlon Szövetség (ITU) és az Európai Triatlon Szövetség (ETU) jelen levő képviselői is észrevették törekvéseinket és üdvözölték ezen tevékenységünket, melyhez komoly fejlesztéseket valósítottunk meg. A beruházásban az önkormányzat is segített. Ezt a fejlesztést nem állítjuk le, továbbra is szeretnénk haladni a korral. Ami pedig sportolóink kiváló szereplését illeti, ismét bizonyítottuk, hogy a magyar triatlonsport jó úton jár. Különösen büszkék lehetünk arra, hogy ennek a fejlődési pályának a Tiszaújvárosi Triatlon Klub a „zászlóshajója”.

Komoly csapatmunkával

– A kilencnapos „menetelés” feladja a leckét mindenkinek a csapatból – hangsúlyozta Márkus Balázs, a szervezőbizottság társelnöke. – Szerencsére van egy úgynevezett „kemény mag”, akikre hosszú évek óta mindig számíthatunk. Komoly csapatmunkára van szükség ahhoz, hogy minden rendben legyen, reszortosainknak – úszó-, kerékpáros-, futópálya-vezetők, frissítés, transzfer, szállás stb. – nagyon sok helyre kell figyelniük, ráadásul az időjárás is okozhat némi gondot, mint ahogy tette azt a nyitó- és zárónapon is. Az sem elhanyagolható, hogy a hétvégi versenyeken hosszú órákon át a tűző napon kell helytállni, rendezőként, versenybíróként, garantálva a zökkenőmentes lebonyolítást. Mindenkinek külön-külön jár egy hatalmas vállveregetés!

Lenyűgözött MOB-elnök

– A nagy múltú tiszaújvárosi világkupa egyik fővédnökeként örömmel jöttem el ide, és sajnálom, hogy nem tudok egész nap maradni – mondta még az utolsó versenynapon dr. Kulcsár Krisztián, a MOB elnöke. – Teljesen el vagyok ámulva, mennyire felkészültek a helyi szervezők, abszolút látszik az elmúlt 21 év tapasztalata, összecsiszoltsága. Az is lenyűgöző, hogy a városban milyen kiemelt helyen szerepel a triatlon. A MOB számára fontos, hogy hazánkban, itt Tiszaújvárosban komoly hagyományai vannak a sportágnak. Ennél talán még fontosabb, hogy ne csak a sportdiplomáciában legyünk erősek, hanem a versenyzők terén is. Úgy érzékelem, hogy a magyar triatlon igazán fejlődő pályára lépett.

Kettős köszönet

Az ünnepélyes díjátadó keretében Ian Howard, a Nemzetközi Triatlon Szövetség (ITU) elnökségi tagja, a Brit Triatlon Szövetség elnöke Bráz Györgynek, Tiszaújváros polgármesterének köszönte meg a település vendégszeretetét, a kiváló körülményeket. Chris Kitchen, az Európai Triatlon Szövetség (ETU) alelnöke Lehmann Tibor főrendezőnek és Márkus Balázsnak, a szervezőbizottság társelnökének adta át a köszönet ajándékát, melyet a tökéletesen lebonyolított, egyedülálló hangulatú nemzetközi versenyekkel érdemelt ki a rendezői csapat.

