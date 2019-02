Balmaz Kamilla Gyógyfürdő–Kazincbarcikai SC (Balmazújváros, vasárnap, 14.00)

Gálhidi György, a KBSC vezetőedzője: – Erősítettük a szakmai stábot, nálunk folytatja pályafutását pályaedzőként az egykori magyar, ciprusi és Maldív-szigeteki gólkirály, Dzurják József. Úgy éreztem, hogy kell még szakember a csapat mellé, s a klubvezetéssel történt egyeztetés után született meg ez a döntés. Az előző héten szép, 5–0-s győzelmet arattunk itthon a Tiszakécske ellen, amelyre előzetesen nem számítottam, mert egy jó csapatról van szó. Eddig bármikor, bárhol nyertem aktuális csapatommal ilyen vagy nagyobb arányban, a dicsérő szavak mellett mindig felhívtam a figyelmet az apróbb hibákra – mert ilyet valamennyi találkozó után lehet találni. A lényeg, hogy a sikereket is a helyén kell kezelni, azt azonban nem tagadjuk, hogy jólesett mindenkinek a győzelem. Mostani ellenfelünknek, a Balmazújvárosnak láttuk a Debrecen elleni felkészülési mérkőzését, illetve a múltkori, Gyirmót elleni bajnokiját is. Az úgynevezett mellékzöngékkel nem foglalkozunk, csak azzal, ami a pályán várható, igyekeztünk az Újvárosból a lehető legjobban felkészülni. Szeretném, ha át tudnánk menteni mostanra az egy héttel ezelőtti hozzáállásunkat, és beletennénk legalább ugyanannyi munkát. Az összeállításnál, a kezdő tizenegy kijelölésénél most kellemes gondjaim vannak, úgyhogy egy-két kérdésben csak később döntök.

A KBSC várható összeállítása: Somodi – Palmes, Belényesi, Fótyik, Mikló – Toma, Oltean, Kiss B. – Tóth L. (Gábor), Lukács, Kanalos (Szabó L.).

ÉM

