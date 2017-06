Szeretnek együtt örülni a negatív leleteknek

A Borsodi Mellrák­infó Egyesület célja, hogy minél többen megismerjék munkájukat, ezáltal minél több emberhez eljusson, hogy mennyire fontos a betegség korai felismerése, a rendszeres és persze a helyes önvizsgálat. Most lapunkon keresztül is segítettek a betegségben érintetteknek, illetve tájékoztatták azokat, akiknek fontos a prevenció. Az elmúlt héten szerkesztőségünk vendége volt Bodnár Erika és Karsza Péterné Szalánczi Beáta, az egyesület két önkéntese. Szakértői telefonunk keretében ők fogadták olvasóink hívásait.

A legtöbb kérdés az önvizsgálattal kapcsolatban érkezett: hogyan végezzék, mikor és mit tegyenek, ha elváltozást találnak. Az önkéntesek elmondták, a világhálón számos kisfilmet találni arról, hogyan kell a mellen helyesen önvizsgálatot végezni. Arról is tájékoztatták az érdeklődőket, hogy a nőknél általában a menstruációt követő ötödik napon érdemes ezt megtenni.

„Addigra lenyugszik a szervezet, és jobban tapintható egy esetleges elváltozás” – fogalmaztak. Hozzátették azt is, hogy a férfiaknak is érdemes figyelniük – egyrészt önmagukra, másrészt párjukra –, mert ha kisebb százalékban, de ők is érintettek lehetnek a mellrákban.

Korai felismerés

– Ha valaki ismeri a testét, akkor gyorsabban feltűnik számára egy elváltozás, akár csomó, akár elszíneződés – sorolták. – Fontos a korai felismerés. Ez a betegség ritkán jár fájdalommal, ezért erre a tünetre ne várjunk.

Azt is megtudtuk, az egyesület tagjait szinte már tiszteletbeli egészségügyi dolgozónak tekintik a kórházban.

„Az orvosnak sokszor nincs ideje arra, hogy a beteg lelkével foglalkozzon, de mi ebben tudunk segíteni. Mindannyian érintettek vagyunk, így tudjuk, min megy keresztül a beteg. Amikor megtudják a diagnózist, akkor elkezdenek az interneten keresgélni, ahol sajnos sok butaság van a betegséggel, gyógymódokkal kapcsolatban. Mi azt tanácsoljuk mindenkinek, hallgasson az orvosára, hiszen ő ismeri a szövettan eredményeit. Minden ember más és más, ezért a kezelés is személyre szabott kell hogy legyen. Nincs egyfajta gyógymód, és csodaszerek sem. Ha lenne rákellenes gyógyszer, arról már tudnánk. Persze lehet keresni alternatív gyógymódokat, de ésszel, és nem gyógyszerek helyett, hanem mellette” – hangsúlyozták.

Arról is beszéltek, hogy még mindig az él az emberekben, hogy a rák egy halálos kór, miközben ha korai szakaszában felismerik, gyógyítható.

„A mellrákkal kapcsolatos adat: 7000 embernél diagnosztizálják évente, és ebből 2000-en halnak meg a késői felismerés miatt. Sajnálatos, hogy a fiatalok esetében gyorsabb lefolyású” – mondták.

– Mi segítünk abban is, hogy kihez forduljon a beteg, összejövünk, megbeszéljük a gondjainkat, és szeretünk együtt örülni egy-egy negatív leletnek – fogalmaztak.

Itt jelentkezhetnek

Azok a hölgyek, akik érintettek, és keresik hasonló nők társaságát, tanácsadás, közös programok szervezése miatt, jelentkezzenek a Mellrákinfó-Borsod zárt Facebook csoportba. Akik a téma iránt érdeklődnek, sok információt találnak a Mellrákinfó Egyesület honlapján: www.mellrakinfo.hu.

