Szeretne finom lángost?

Azért ragadtam tollat, írja levelében Szűcsné Urbán Kornélia olvasónk, mert olvastam a múltkor a lapjukban egy szeretettel készített lángos történetét. Ám főszereplője, egy debreceni hölgy véka alá rejtette a tudását, és nem árulta el, hogy hogyan készül a szeretett csemege.

Kipróbálná?

Olvasónk azonban úgy gondolta, ő elárulja a saját receptjét, mert szerinte biztos mások is szívesen kipróbálnák. Hiszi, nagyon is megéri kipróbálni, annyira finom. Kornélia két lángos receptet is küldött, mindkettőt olvashatják lapunkban.

Lángos receptek

Lángos

Hozzávalók:

30 dkg liszt, 1 dl tej, 1,5 dl víz, 2,5 dkg friss élesztő, 1 teáskanál só, 1 teáskanál porcukor, 3 gerezd fokhagyma, 2 dl tejföl, 20 dkg sajt

Elkészítése:

Meglangyosítjuk a tejet, beleszórjuk a cukrot, majd belemorzsoljuk az élesztőt.

Lefedjük, kb. 10 perc alatt felfut. Közben egy mély tálba szitáljuk a lisztet, megsózzuk, a közepébe mélyedést készítünk, és beleöntjük az élesztős tejet.

Annyi langyos vizet öntünk hozzá, hogy lágy tésztát kapjunk, de ne folyjon!

Egy órán át hagyjuk kelni, majd bő olajat nagyon forróra hevítünk.

5-6 centis darabokat veszünk le a masszából, olajos kézzel jól széthuzigáljuk, és a forró olajban 2-4 perc alatt kisütjük. Tálalás előtt megkenjük fokhagymás olajjal, amit 2-3 gerezd fokhagymából, 1 dl olajból és 1 dl vízből készítünk el. Ízlés szerint tejfölt és reszelt sajtot is tehetünk rá.

Balatoni lángos

Hozzávalók:

50 dkg finom liszt, 1 tk só, 2,5 dl tej, 2,5 dkg élesztő, 1 tk cukor, 5 ek napraforgó olaj, 5 dl napraforgó olaj a sütéshez

Elkészítése:

1 dl cukros, langyos tejben futtassa fel az élesztőt. Szórja a lisztbe a sót, majd a felfuttatott élesztővel, az 5 evőkanál olajjal és annyi langyos tejjel, amennyit felvesz, készítsen könnyű tésztát.

Letakarva hagyja húsz percet kelni. Utána tépjen le tetszőleges méretű gömböket a tésztából, helyezze őket egy kiolajozott tálcára, és 5-10 percig még hagyja állni. (Tapasztalatból ajánlom a 9 gömböc kiszakítását.)

Mélyebb, nagy edényben forrósítsa fel az olajat a sütéshez, majd olajon ujjbegyekkel nyújtsa ki a gömböcöket kör alakúra úgy, hogy ne szakadjon el. Egyenként helyezze a kinyújtott tésztákat a forró olajba, és kb. 2 perc alatt mindkét oldalát süsse pirosra.

Papírtörlőn csöpögtesse le a kész lángosokat, amelyeket aztán hagyományosan fokhagymával megkenve, reszelt sajttal, tejföllel, megsózva vagy ízlés szerint bármilyen feltéttel kínálhat.

