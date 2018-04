Szeretné elvarázsolni a vendégeket? Íme a terítés alapszabályai

A teríték mindennek az alapja

A következők talán mindenkinek ismerősek: a tűzhelyen fő az ízletes vacsora, a desszert esetleg egy finom pezsgő már a hűtőben várakozik, és már csak a szépen megterített asztal hiányzik. Elvégre nem véletlenül mondják, hogy a szemnek is meg kell éheznie. Tudja, hogyan lehet tökéletes a teríték? Velünk fél kézzel is sikerülhet, és ez még nem minden. Néhány tippet is ajánlunk, melyek segítségével egy unalmas étkezőasztal is kész mesterművé alakítható. A lehetőségek száma végtelen, és amennyiben kedvezmény kuponokat is használ, biztosan tud spórolni is.

A tálalás nem nagy tudomány, elég mindössze néhány egyszerű szabályt követni, és nyert ügye van. Az terítés alapja egy minőségi asztalterítő, amelynek kb. 30 cm-rel túl kell nyúlnia az asztal peremétől. Amennyiben nincs ilyen, érdemes legalább egyet beszerezni, ideálisan fehér színben. Az előnyös vásárláshoz hozzásegíti a nagyszerű 4home kupon, melynek segítségével pénzt is megtakaríthat. A terítő után jöhetnek az evőeszközök. Ezeket az alábbiak szerint kell elrendezni:

Az étkezésnél az evőeszközökkel mindig kívülről haladunk befelé. A főételhez tartozó evőeszközt kell a tányérhoz legközelebb helyezni.

A villát általában a tányér bal oldalán helyezik el, kivéve abban az esetben, ha a desszert villáról van szó, ez esetben nyugodtan kerülhet a tányér fölé is.

A késeket a tányér jobb felénél kell elhelyezni úgy, hogy a kés éle a tányér felé nézzen.

A kanalakat a tányér jobb oldalán helyezze el.

Ügyeljen arra, hogy az evőeszközök 2-3 cm-re helyezkedjenek el az asztal szélétől.

Ne feledje, hogy csak azokat az evőeszközöket használja, amelyekre valóban szükség lesz az étkezésnél.

Az evőeszközök mellett ne feledkezzen meg a poharak elrendezéséről sem, amelyeknek szintén megvan a saját rendszerük – helyük a tányértól jobbra található. Hasonló a helyzet salátás illetve kompótos tálak esetében is, amelyeket a tányértól balra, az evőeszközök felett helyezünk el.

Miután a legfontosabbakat elrendezte az asztalon, jöhetnek a bájos kis dekorációk. Ne feledje, hogy az apró díszek is csodákra képesek. Az asztalt nem csupán karácsonykor vagy húsvétkor lehet díszíteni. Rengeteg olyan alkalom van, amikor az étkezőasztal új „ruhát” érdemel.

Dekorációk évszak szerint, különleges alkalmakra is

Fontos látogatót vár, vagy összejövetelt tervez, és szeretné felejthetetlen élménnyé tenni vendégei számára? Akkor rajta, valósítsa meg! A születésnapi ünnepség, eljegyzés vagy évforduló mind-mind ideális alkalom arra, hogy egy tökéletesen megterített asztalhoz ültesse le szeretteit. A kreativitásnak semmi nem szabhat határt, és a dekoráció megválasztása csak Öntől függ.

A népszerű színes papírszalvéták mellett kedvelt kiegészítőnek számítanak a gyertyatartók, gyertyák, illetve az élő-vagy művirággal teli vázák, amelyekkel biztosan nem nyúl mellé.

Ha egy tökéletesen megterített asztalra vágyik, nem kell várni a megfelelő alkalomra. „Csak úgy” is megterítheti – például azért, mert szombat van. Inspirációt nyújthat például az aktuális évszak is.

A tavaszi és nyári hónapokban hagyatkozhat a virágmintákra és az élénk, üde színekre, ősszel épp ellenkezőleg, válassza a hulló falevelek színeit, télen pedig használja a hagyományos karácsonyi színeket, a piros, az arany vagy a fehér árnyalatait. A karácsonyi dekorációk terén a fagyöngy, az adventi koszorú vagy a gömbök is közkedveltnek számítanak. Az év egyéb időszakaiban nyugodtan előtérbe helyezheti a semlegesebb arculatot, amivel az otthon meghittségét és melegségét hangsúlyozhatja.

Bútor az étkezőbe

A kellemes hangulathoz határozottan hozzájárul az étkező bútor is. Az kényelmes székek és egy stabil asztal – amely körül az egész család elfér – mindennek az alapja. Napjainkban a választék széles, így mindenki megtalálhatja a számára megfelelőt.

Az étkezőasztal és székek mellett kedvelt bútordarabnak számít például a vitrin vagy a különböző polcok, ahol kedvenc tárgyait, porcelánt, poharakat, tányérokat és különböző kisebb díszeket helyezhet el. Ügyeljen arra, hogy az étkezőbútor ne csak szép, de praktikus is legyen.

Nem kell egy vagyont költenie minőségi étkező bútorra. Vessen egy pillantást az aktuális kedvezmény kódokra, amelyeket például a Kuplio.hu webhely kínál, és biztosan nem bánja majd meg. A VidaXL kupon segítségével több ezer forintot is spórolhat, ami igazán megéri, nemde?

