Szeretik maguk szüretelni a gyümölcsöt

Már májustól egymást érik a finomabbnál finomabb, egészségesebbnél egészségesebb gyümölcsök szezonjai. A boltok, piacok kínálatában ugyan nincs hiány belőlük, azonban egyre többeknél sláger egy-egy Szedd magad! gyümölcsös felkeresése, ahol ki-ki saját kezével szedheti le a kívánt gyümölcsöt – ráadásul a bolti árnál jóval olcsóbban.

Ledó Ferenc, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke érdeklődésünkre elmondta, a kezdeményezés közel két évtizedes múltra tekint vissza.

– Ennek az egésznek az volt a lényege, hogy a főként a városok környékén található gazdaságok főként a kézimunka igényes kultúrák esetén megnyitották ültetvényeik egy részét olyan vásárlók előtt, akik hajlandók voltak saját maguknak leszedni a termést. Ezt utána lemérték és jóval kedvezőbb áron odaadták. Ez mind a két félnek előnyös, a termelőnek azért, mert munkabért tudott spórolni az így értékesített gyümölcsök esetén, a fogyasztónak pedig azért, mert a szabad levegőn, sok esetben a családi programként kicsik és nagyok együtt szedték le a befőzni valót – részletezte a szervezet elnöke.

Természetes folyamat

Mint azt Ledó elmondta, a kezdeményezéssel kapcsolatban nincsenek kialakult szabályok, minden termelő saját maga dönti el, megnyitja-e gyümölcsösét, és ha igen annak pontosan mekkora területét bocsátja rendelkezésre.

– Ez egy, az évek során kialakult, természetes folyamat. Van, aki pusztán azért csatlakozik a Szedd magad!-hoz, mert gazdaságilag előnyös számára, mások érzelmi alapon nyitják meg gyümölcsösüket. Nem is jelentős mennyiségről van szó, a tapasztalatok alapján az össztermés három, hat százaléka az, amit ilyen módon értékesítenek – tette hozzá.

A FRUITVEB elnöke szerint Szedd magad! akciót szinte minden gyümölcs esetén hirdetnek, de azért vannak sláger termékek is. – A szamóca, az eper az abszolút kedvenc, vannak olyan termelők, akik már eleve úgy telepítik a növényt, hogy annak meghatározott százalékát kifejezetten a kezdeményezés keretein belül érkezőknek szánják, és a beéréssel párhuzamosan nyitják meg számukra a területeket. Ugyanez igaz a kajszibarack esetén is, de nagyon népszerű még az őszibarack, a cseresznye, és ősszel az alma. A meggy is megjelenik, de úgy tapasztalom, talán az egy kicsit kevésbé népszerű – hangsúlyozta.

Az eper és a kajszi a kedvenc

Az, hogy hol, milyen gyümölcs szedhető, a gyumolcsvadasz.hu oldalon található meg, mégpedig megyére lebontva. Mi is innen választottunk ki véletlenszerűen néhány céget, illetve magánszemélyt, hogy arról érdeklődjünk, mik a tapasztalataik, mennyien érkeznek hozzájuk gyümölcsöt szedni az akció keretein belül. A Ledó Ferenc által elmondottakat ők is megerősítették.

Dr. Balogh Ágnes Hajdú-Bihar megyében, Berettyóújfalu mellett termeszt epret. Mint mondta, idén nagyon megnőtt az érdeklődés a kezdeményezés iránt. – Az elmúlt évekhez képest sokkal többen érkeztek hozzánk, hogy maguknak szedjék le a fogyasztani, befőzni való epret – mondta. Bogdán Ildikó megyénkben, Sajószögeden várta azokat, akik meggyet szedtek volna. A múlt idő nem tévedés, hiszen annyira kicsi volt az érdeklődés, hogy továbbadott a gyümölcsösön.

– Nekem az volt a célom, hogy olyan emberek is hozzájussanak a meggyhez, akik boltban, piacon nem tudnák azt megvenni. Sajnos nem kellett senkinek – tette hozzá csalódottan az ex-termelő.

Minden évben

A Fancsal Fruck Kft. szintén megyénkben foglalkozik kajszibarack termesztéssel. Ők évről-évre csatlakoznak a Szedd magad! kezdeményezéshez, mert sokan keresik őket a befőzni való gyümölcs miatt.

– Nekünk ez egy szerelem. A gyümölcs nagy részét kereskedőknek és feldolgozóknak adjuk el, de ha valaki nálunk szeretné leszedni azt a kis lekvárnak való tíz-húsz kiló gyümölcsöt, mi örömmel beengedjük.

Csak annyit kérünk mindenkitől, vigyázzanak a gyümölcsösre mert sokat dolgozunk vele – zárta a cég egyik képviselője.

Hasznos információk

Mit vigyünk?

Vödör, láda, tál, kosár a szedéshez mindenképpen legyen nálunk, de fás kertek esetében nem árt egy létra sem. Célszerű emellett szalmakalap, vagy sapka is, hogy megvédjük magunkat a napszúrástól. ne hagyjuk otthon a készpénzt sem, ami cserealapul szolgál a friss gyümölcsért.

Mit kell tudni?

A minimum szedési mennyiség területenként lehet meghatározva. A hozott edényt érkezéskor érdemes leméretni, a pontosság kedvéért.

