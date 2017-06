Szeretik a Szikszó Jegyet

Minden állandó szikszói lakhellyel rendelkező, a 62. életkort betöltött személy 20 ezer forint értékű Szikszó Jegyet kap, amelyet meghatározott szolgáltatóknál válthatnak be a településen.

A jegynek évek óta nagyo­­n jó visszhangja van.” Takács Lászlóné

– Ez egy különleges találmány – nyilatkozta lapunknak Takács Lászlóné, Szikszó alpolgármestere. – Több éve adja önkormányzatunk azoknak a Szikszón élőknek, akik betöltötték 62. évüket. Ez szociális juttatás, és különböző kedvezményekre jogosít.

Az úgynevezett téglajeggyel kezdődik. Ezt idén adták ki először, és az egész névértéke nem 20, hanem 21 ezer forint, ám saját célra 20 ezer forintot használhatnak fel az idősek.

– A téglajegy azt szolgálja, hogy az idősek és a fiatalok között induljon meg a párbeszéd, hogy egymás céljait, gondjait megismerjék. Azaz a fiataloknak fel kell keresniük az időseket, és ha összegyűjtik ezen jegyeket, beválthatják.

Hogy mire? Ha például 10 ezer forintot összegyűjt a fiatal, akkor elmehetnek az uszodába és név­értéken használhatják azt a szaunával, a jakuzzival, a szoláriummal, ugyanakkor élelmiszert is vehetnek belőle. Vagy születésnapra hidegtálat, süteményeket is lehet rendelni – ismertette.

1178 nyugdíjas Szikszón

Megtudtuk: közel 1200 embert érint a támogatás a településen.

– Egészen pontosan 1178 nyugdíjasunk van: mindenkit felkeresünk, és odaadjuk a Szikszó Jegyet – árulta el Takács Lászlóné. – Ez megközelítőleg 24 millió forintjába kerül a városnak. Zárójelben teszem hozzá, hogy van olyan család, ahová három jegy is jár.

Kiderült az is, hogy a vízművekkel megállapodást kötött az önkormányzat, így július elsejétől be lehet váltani a Szikszó Jegyet, azaz a vízdíjat is ki lehet fizetni, de más helyi adók is kiegyenlíthetőek vele.

– A jegynek évek óta nagyon jó visszhangja van, éltet is minket a mindennapokban – fogalmazott az alpolgármester. – A jegykihordóinkat, Katit és Anit nagyon várják az idősek, és nagyon sok szép és jó dolgot üzennek vissza, ami tényleg jólesik nekünk.

– Juhász-Léhi István –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA