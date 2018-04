Szerethető versek – Könyvbemutató Miskolcon

Fecske Csaba József Attila-díjas költő Kiűzetés című kötetének bemutatójára várják az érdeklődőket április 12-én, csütörtökön délután fél 5-re a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár központi épületében (Miskolc, Görgey Artúr u. 11.). A magyar költészet napja alkalmából rendezett irodalmi est műsorában közreműködik Harsányi Attila Jászai Mari-díjas színművész és Vihula Mihajlo Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjas gitárművész. A szerzővel beszélget: Filip Gabriella Szabó Lőrinc-díjas szerkesztő, főkönyvtáros.

Az idén 70 éves szögligeti születésű, Miskolcon élő Fecske Csaba legújabb, a Magyar Napló Kiadó gondozásában megjelent Kiűzetés című kötete szigorú versválogatás. Időrendben, a korábbi önálló köteteinek sorrendjében követik egymást a ciklusok, majd végül kaptak helyet a legújabb alkotások. Az 1998-ban kiadott Majd máshol című kötetből kiválasztott versekkel kezdődik a Kiűzetés, tehát kimaradtak a korábban megjelent könyvek – az Arcok holdudvara, a Vakfolt és a Holdfényben – versei, és kimaradtak ebből a gyűjteményből a gyermekversek is. A kiadó ajánlása szerint ez a kötet „a tradicionális költészet jelentékeny produktuma, úgy tematikailag, mint formailag, nagyon változatos és sokszínű. A költő játszi könnyedséggel bánik a nyelvvel. Ugyanúgy otthon van az antik időmértékes, mint a magyaros, ütemhangsúlyos és másféle verselésben. A sötét, és olykor drámai hangvételű versek ellenére, derűs optimista kicsengésű kötetnek mondható a Kiűzetés, jó érzéssel, lélekben erősödve teheti le kezéből az olvasó. Szerethető versek gyűjteménye.” Fecske Csaba népszerűségét bizonyítja, hogy több versét is megzenésítette Vihula Mihajlo gitárművész, és Harsányi Attila is évek óta mondja különböző rendezvényeken Fecske Csaba költeményeit.

ÉM

