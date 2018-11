Szeretettel szelidíthetők Miskolcon

Az utcáról befogott, vagy menhelyre leadott állatok sokszor olyan traumákat élnek át, amitől túlzottan félénkké válnak. Mindezt csak nagy türelemmel, sok szeretettel lehet elmulasztani. Ennek érdekében hozta létre a Miskolci Állatsegítő Alapítvány (MÁSA) a rehabilitációs programját, ami önkéntes alapon működik.

– A MÁSA-val még akkor ismerkedtem meg, amikor építették a jelenlegi telepüket a Sajószigeti úton. Egy kolléganőm vitt magával az egyik kutyagolás nevű programra, ahol lehetőség nyílik a menhely lakóinak sétáltatására és a velük való ismerkedésre. Havonta jártam a kutyagolásokra, és többekben felvetődött, hogy a lelkileg sérült, viselkedészavaros ebeknek szükséges lenne a rehabilitáció. Már nyugdíjba mentem, és van szabad kapacitásom, ezért úgy gondoltam, hogy megpróbálkozom vele – kezdte Greskovits Zsuzsanna önkéntes.

Cicákkal is kijön

– Magam is állattartó vagyok, a saját kutyámat, Tinát ugyancsak a MÁSA-tól hoztam el. Sajnos, a korábbi kedvencemet, a tacskó keverék Bonikát el kellett altatni. Közvetlenül utána érkezett nyolc évvel ezelőtt Tina az alapítványhoz, aki szintén egy 8-9 kilós kis fekete keverék. Az anyukáját elütötte egy autó, és őt egy farakás alatt találták meg a testvéreivel együtt. Megértettem, hogy ennek a pici kutyának most szüksége van rám. Még abban az évben befogadtam két cicát is az utcáról, akiket ivartalaníttattam. Ők is nagyon szeretik a kutyámat, legtöbbször egymást átölelve alszanak – mesélte beszélgetőtársunk.

Sikeres rehabilitáció

Az önkéntes szívesen osztotta meg a kutyarehabilitációról szerzett első benyomásait.

– Első alkalommal kaptam meg Zsivány Babát, egy közepes testű, keverék szukát, akivel azóta is foglalkozom. Olyan félénk volt, hogy még a gondozók sem tudták őt megsimogatni, vagy hozzáérni. Elbújt a házába, de ennek ellenére igyekeztem megszelídíteni kicsit. Bementem hozzá a kennelbe, és ott addig dicsértem a szépségét, okosságát, amíg megengedte, hogy megérintsem. Amikor már megsimogattam, akkor a következő lépés az volt, hogy rátegyem a pórázt. Később már a kennelen kívül sétáltam vele. Mára sikerült elérnem, hogy a kutyagolási napokon magától kijön, és bárkivel szívesen megismerkedik, de a többi kutyától még mindig fél. Egy másik kutyusnak, Csibésznek pedig olyan jól sikerült a rehabilitációja, hogy amikor gazdijelölt jelentkezett, pacsit adott a hölgynek, így azonnal örökbe fogadták. A többiekkel is idáig szeretnénk eljutni – árulta el Zsuzsanna.

Búcsúzásképpen arról kérdeztük a hölgyet, kinek ajánlja ezt a fajta szolgálatot.

– Néhány állatot vertek, kínoztak, éheztették korábban, és ilyen élethelyzetből mentették ki a MÁSA munkatársai. Másokat pedig egyszerűen leadták, vagy kölyökként kidobták, mint egy megunt játékot.

Fontos a rendszeresség

A kutyák számára fontos a rendszeresség, hogy legalább hetente látogassuk őket. Empátiás készség és kitartás mindenképpen szükséges, mert nagyon kell figyelni, hogy értsük az állat jelzéseit, amit egy naplóban vezetünk. A legtöbb kutyus inkább félénk és zavarodott, mint vad, de azért a fizikai erő is elengedhetetlen a nagyobb ház­őrző típusú ebekhez – zárta.

– Detzky Anna –

