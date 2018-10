Szeretetet, értéket adnak át Szikszón

Nagy erőkkel készülnek az október 25-én, csütörtökön megrendezésre kerülő idősek napjára a Bethania Szeretetotthonban, amely a Szociális Misszió Társulata női szerzetesrend fenntartásában, 2011-ben kapta meg a nappali ellátás jogát a településen. Az élénk társadalmi életet élő, még aktív lakók színes programjairól Szögeczki József intézményvezető szívesen számolt be lapunknak.

– Idén ősszel a lakitelki Tevékeny Élet fesztiválon az időseink első díjat nyertek a csoportos előadás műfajában. Az erre az alkalomra készített produkcióval szeretnék most megörvendeztetni a vendégeinket. Ez egy vidám, énekes, kisebb mozgásokkal kiegészített műsor, amellyel szeretnénk megüzenni, hogy az öreg emberek sok szeretetet és értéket tudnak még adni a világnak és az idős kor nemcsak a passzivitásról és a végső határátlépésről szólhat, hanem akár a vitalitásról is – hangsúlyozta az intézményvezető.

Fontosak a külső ingerek

– Az évről évre megtartott alkalmon szeretünk együttműködni más generációkkal, a fiatalabb korosztállyal. Általában a szomszédunkban található óvoda, amellyel azonos a fenntartónk, hozza el növendékeit, akik válaszként szintén énekes, táncos, verses műsorral érkeznek. Az őszi időszak elején szüreti mulatság volt náluk és ebből mindig marad a tarsolyukban néhány nagyszülőkről szóló vers, amit a kicsik nagyon aranyosan tudnak előadni. A lakóink számára különösen fontosak azok a benyomások, ingerek, színfoltok, amelyeket a még őszinte és kedves gyerekektől és külsősöktől kapnak. Díszvendégünk ezúttal a polgármester úr lesz, aki egy kis nyalánksággal készül. Részéről azért különösen kedves gesztus felénk, hogy eljön, mert az idősek napi városi rendezvényt a sportcsarnokban tartják, de oda már nem igazán jutunk el az otthonban élőkkel – osztotta meg.

Egyedülálló a régióban

Az intézményvezetőt a rendszeresen megtartott közösségi programokról is kérdeztük.

– Azok a nappali ellátásban részesülők, akik még jó egészségi és szellemi állapotban vannak, rendszeresen járnak a környékbeli dalostalálkozókra és fellépnek a szüreti és farsangi mulatságokon. Az Interprofesszionális Demencia Alapprogram (INDA) nevű projekt eredményeként 2016-tól egyedülálló módon, demens nappali ellátás működik nálunk, amely tudomásunk szerint még Miskolcon sem megoldott. A szolgáltatásban részesülő, már kevésbé aktív öregjeinkkel, akik a szeretetotthonnak körülbelül negyedét teszik ki, igyekszünk közösen megünnepelni minden olyan fontos egyházi, nemzeti és világi ünnepet, amelyből ők is szeretnék kivenni a részüket. Az alkalmakat mindig közösen készítjük elő, ahová különböző mértékben, önkéntesen, ki-ki hajlandósága szerint kapcsolódhat be – foglalta össze Szögeczki József.

