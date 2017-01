Szeretetben és tiszteletben Kazincbarcikán

Az önszerveződött és rendkívül aktív civil csoport kiemelkedően erős közösséggel bír, körön belül és azon kívül is.

A jeles jubileum kapcsán két nagyszabású rendezvényen is összegyűltek a baráti kör tagjai, támogatói, együttműködő partnerei és szimpatizánsai. Az első ilyen eseményre még november 18-án, a nagy sikerű „Fogd most két kezem…” című jótékonysági est után került sor. A Szülinapi Kavalkádon közel kétszázan köszöntötték a baráti kört, elismerve azt a rendkívül sokoldalú és sokszínű tevékenységet, melyet a tagok végeznek. Hiszen a szervezet – azontúl, hogy rendszeres találkozási lehetőséget biztosít tagjai, szimpatizánsai számára – kiemelten figyel arra is, hogy a nyugdíjas, gyakran magányos, betegséggel és egyéb gondokkal küzdő idősek érezzék az összetartozást, a törődést és a gondoskodást. No, és a szeretetet, ami kulcs­szó és érzés az Újkazinci Baráti Körben; ennek szellemében szervezik programjaikat, élik meg a mindennapokat, ünnepeket, évfordulókat. Soha nem feledik el felköszönteni születésnapos vagy névnapos tagjaikat, meglátogatni beteg társaikat, segíteni a rászorulókat, de azokat is a szívükben és lelkükben őrzik, akiket az elmúlt öt évben elveszítettek.

„Körön belül” tehát így élnek, de „körön kívül” is állandóan „pörögnek”: hol jótékonykodnak, hol érdekképviselnek, hol kulturális, közösségi vagy társadalmi eseményt szerveznek, míg máskor helyi és környékbeli meghívásoknak tesznek eleget. A baráti kör olyan szervezetté vált öt év alatt, aminek tevékenysége példaértékkel bír, a tagok kitartása és elhivatottsága pedig elismerésre méltó. Elég csak a 2016-os esztendő két legkiemelkedőbb – általuk szervezett – eseményét felidézni: a tardonai Nyárköszöntő-Kavalkád és a „Fogd most két kezem…” című jótékonysági est egyaránt parádésra sikeredett, ezres nagyságrendű civilt megmozgatva és összefogva.

Mint a december 14-ei évzáró rendezvényen a támogatók, együttműködők részéről elhangzott: az Újkazinci Baráti Kör munkája egyszerre előre- és példamutató, hiszen az aktív kor után így lehet és kell a nyugdíjas éveket megszínesíteni, a város időseit, egyedülállóit közösséggé kovácsolni.

Mit hoz a jövő?

A baráti kör töretlenül keresi az együttműködési, támogatási és fejlődési lehetőségeket. Hiszen, hogy mekkora szükség van a társadalmi szerepvállalásukra, azt köszönő- és elismerő levelek, üzenetek százai bizonyítják. S ami még ettől is fontosabb talán: tagjaik és partnereik boldog mosolya, kézfogása, elismerő pillantása, mely minden pénznél, betűnél és szónál többet ér!

