Szerencsésen pályáztak Kurityánban

A községháza jövő évre tervezett korszerűsítésével zárulhat Kurityánban a közintézmény-hálózat felújítása. A hivatal épületének energetikai korszerűsítése TOP-os forrásból valósulhat meg, a hírt, hogy kedvezően bírálták el pályázatukat, csak nemrég tudták meg. A község polgármestere szerint az intézmények korszerűsítése régi igénye volt a helyieknek.

– A munka az Egészségház felújításával indult, majd az óvoda korszerűsítésével folytatódott, jelenleg pedig az általános iskola rekonstrukciója zajlik – sorolta Sziráczki Sándor.

A sorba illik a település könyvtárának felújítása, de új külsőt és funkciót kapott az egykori lovarda is.

– Itt létesült többek között egy kisebb színházterem is. Öröm számomra, hogy úgy tűnik, lesz igény a kialakított új közösségi helyiségre, rendeztek itt már esküvőt, zenés mulatságot, halotti tort és véradást is – tette hozzá a polgármester.

Utak és játszóterek

Belügyminisztériumi pályázaton pedig többféle fejlesztésre is nyert pénzt a település: ennek köszönhetően már áll a két új játszótér, de a mellékutcák felújítása is megkezdődhet rövidesen. A belvízelvezetés megoldása is várat még magára, viszont ha minden igaz, már nem sokáig: Sziráczki Sándor elmondása szerint erre is nyertek pénzt a területfejlesztési operatív programon.

– Összegezve azt mondhatom, meglehetősen szerencsés kézzel nyúltunk bele ezekbe a pályázatokba, illetve azok írásába. Az igazsághoz azonban azért hozzátartozik az is, hogy a testülettel most nagyon jól tudunk együtt dolgozni, mindenki a község érdekeit tartja elsődlegesnek. Nem elhanyagolható az sem, hogy sokat segít nekünk országgyűlési képviselőnk Riz Gábor is – jelentette ki a polgármester, aki kiemelte azt is: öröm számára, hogy a fejlesztésekből kivették részüket a helyi közfoglalkoztatottak is.

Rock- és Kolorfesztivál

A közösségi programok szervezésére viszont több energiát szeretnének folytatni a következő időszakban.

– Évek óta megrendezzük a Rockfesztiválunkat, ahol fellépett már a Beatrice, a P-Mobil, idén a Hooligans is, jövőre pedig az Eddát várjuk. Emellett a Kolorfesztiválhoz már évek óta csatlakoztunk, aminek köszönhetően olyan zenészek adtak nálunk koncertet, mint Vásáry André, St. Martin, vagy Pély Barna, és a művelődési ház, a Kurityánért Alapítvány és a Szuhavölgye Polgári Egyesület is színvonalas programot szervez – zárta mondanivalóját Sziráczki Sándor.

ÉM-TÁ

