Szerelmi dráma Alsóbereckiben

Tragédiába torkollott egy szóváltás hétfőn Alsóbereckiben, ahol a déli órákban egy karcsai férfi egy vitát követően megszúrta nőismerősét, majd később egy közeli tanyán magával is végzett. Mint Janasóczki Attilától, a megyei rendőrkapitányság szóvivőjétől megtudtuk, a nőt időben kórházba szállították, s mivel egyből értesítették a rendőrséget, a tettest hamar felkutatták, de már csak a holttestét találták meg. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit és életveszélyt okozó testi sértés bűntettének megalapozott gyanúja miatt folyik nyomozás.

Alsóbereckiben a szomszédok még nem ismerték nagyon a nőt és családját, hiszen nemrég költöztek oda. Az egyik szomszéd szerint 3-4 hónapja lakhattak ott, a negyvenes éveiben járó nőnek két csodálatos fia van, velük beszélgetett inkább. Mindannyian dolgoztak, nem tudtak róluk sokat, élték az életüket, mint mindenki más, a magánéletük iránt pedig nem kíváncsiskodtak. A hétfői konfliktusból sem vettek észre semmit, csak a rendőrség érkezésére figyeltek föl. Arról már a kocsmában beszéltek, hogy a tettes nem tudta elfogadni, hogy a vele korábban kapcsolatot ápoló nő mással képzeli el a jövőjét.

A nő és a férfi is karcsai volt, ahol az eset néhány mozzanatáról is többet megtudtunk. Az elmondások szerint az egyébként nem rosszindulatú férfi meglátogatta a nőt, akivel beszélgettek, majd vita támadt, s ki tudja, hogyan, a férfi megszúrta a nőt. A sértett ekkor segítségül hívta otthon tartózkodó fiát. A fiatalember és az elkövető között dulakodás támadt, utóbbi végül egy baltával kergette ki az utcára a fiút, aki tartott attól, hogy a férfi esetleg lőfegyvert is használ, hiszen foglalkozásából adódóan esetleg az autójában tarthatott puskát.

A fiatalember egy éppen arra autózó helybelitől kért segítséget, ő értesítette a mentőket és a rendőrséget. Eközben a férfi elhagyta a helyszínt, míg a nőt – akinek hasában a tette benne is hagyta a kést – kórházba vitték. Az elbeszélések szerint a sértettet a nyakán érte vágás és a máját érte szúrás, Miskolcon megműtötték és túl van az életveszélyen.

Az elkövető eközben a Karcsa közelében lévő csemetekertnél egy lőfegyverrel vetett véget életének. A helyiek szerint a rendőröknek óvatosan kellett eljárniuk, hiszen a férfinak több puskája is volt otthon.

ÉM-TB

Figyeljünk önmagunkra és a környezetünkben élőkre!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

