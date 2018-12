Szerdáig várjuk a csokikat!

Elérkezett a december, valószínűleg már a Mikulás is töltögeti a jó gyerekeknek szánt csomagokat, hogy mindenkit meglephessen valamivel. Ebben az Észak-Magyarország is szeretne neki segíteni. Az idén ismét csokigyűjtő akciót indítottunk, hogy meglepjük vele a hátrányos helyzetű gyerekeket. Az édességgel ebben az évben a Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt támogatjuk.

Mikulás napján

Ez az intézmény rendkívül fontos szerepet tölt be, feladata pedig igen sokrétű. Öt telephelyen működik, és munkájuk felölel mindenféle fogyatékossági területet. Tanulóik, növendékeik között található mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavaros, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos, hallási fogyatékos, valamint érzékszervi fogyatékos gyermek is. Kérjük kedves olvasóinkat, Önök is járuljanak hozzá a sérült gyermekek boldog Mikulás-ünnepségéhez! Dobjanak be egy-egy tábla csokoládét a szerkesztőségünk ügyfélszolgálatán elhelyezett nagy, piros dobozba december 5-én 12 óráig. Az összegyűlt édességeket Mikulás napján juttatjuk el a sok nehézséggel küzdő kicsikhez.

ÉM-HE

