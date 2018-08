Szeptembertől őszi menetrend Miskolcon

Sűrűbben közlekednek a villamosok, illetve a délelőtti és délutáni csúcsidőben az 1, 3, 3A, 6, 7, 12, 14, 16, 29, 32, 35, 67 és 90-es számjelzésű autóbuszok. A nyári időszak zárultával szeptember 1-jétől nem járnak a 290-es autóbuszvonal járatai. Az egyetemi tanévkezdéshez igazodva szeptember 9-től az ME és a 22-es autóbuszvonal járatai ismét közlekednek.

Új autóbuszvonal 45-ös jelzéssel

Az MVK Zrt. 45-ös jelzéssel új autóbuszvonalat vezet be a Búza tér – Bogáncs utca – Auchan Dél (Pesti út) végállomások között. A Déli Ipari Park Bogáncs utca felőli területére beköltöző vállalkozások számára új bekötőút létesült, így a Bogáncs utca felől is elérhetővé válik az ipari terület menetrend szerinti autóbuszokkal. A Bogáncs utcán közlekedő autóbuszok megállnak az új Galamb József bekötőút csatlakozásnál megépített új megállóhelyen is.

A járatok indulási időpontjai a műszakváltásokhoz igazodnak, az autóbuszok az útvonalon található Déli Ipari Park – Joyson megállóhelyet is érintik.

Kiszámítható közlekedés, garantált átszállások

Az MVK Zrt. autóbusz vonalhálózatán folytatja a menetrendi indulási időpontok összehangolását, illetve biztosítja az utazási igényeknek megfelelő járatok közlekedtetését:

• a 8-as számjelzésű autóbuszvonalon – az érintett vállalkozások, munkáltatók kérésére – munkanapokon a Tiszai pályaudvarról 16:15-kor, a Repülőtér végállomásról 16:30-kor többlet járatok indulnak;

• az Egyetemváros munkavállalóinak kérésére a 29-es autóbuszvonalon az Újgyőri főtérről 15:36-kor induló járat helyett a 15:48-kor induló járat közlekedik az Egyetemváros végállomás érintésével;

• vasárnaponként az Auchan Miskolc Dél áruház kérésére a 43-as autóbuszvonalon két járat az Auchan Miskolc Dél (Pesti út) megállóhely érintésével közlekedik (a Déli Ipari Park – Joyson végállomástól 6:15-kor és a Búza tér végállomásról 6:11-kor induló járatok);

• a Bosch cégcsoport kérésére a 19-es autóbuszvonalon az Újgyőri főtérről 6:45-kor induló járat csatlakozást biztosít a Repülőtér–Bosch végállomásról 6:22-kor induló 54-es számjelzésű járathoz;

• a lillafüredi lakosok kérésére a 15-ös autóbuszvonalon az Ómassáról 17:15 órakor induló járat Lillafüred érintésével közlekedik;

• a 68-as autóbuszvonal első járatának indulási időpontja Bükkszentlászló végállomásról 4:44 órára módosul, így biztosítva a csatlakozást a műszakkezdéshez közlekedő 54-es számjelzésű autóbuszhoz, illetve az 1-es villamosokhoz;

• a 29-es autóbuszvonalon munkanapokon az Újgyőri főtérről 8:00-13:00 között közlekedő járatok 5 perccel később indulnak, csatlakozást biztosítva a 6-os autóbuszvonalról érkező járatokhoz;

• az észak-déli autóbusz-közlekedési tengelyben nappali időszakban a 2-es, 12-es, 14-es számjelzésű autóbuszvonalakon közlekedő járatok indulási időpontjai a kiszámíthatóság, valamint a könnyebb megjegyezhetőség érdekében átszerkesztettük.

Észrevétel, javaslat

Az MVK Zrt. folytatja vonalhálózatának a valós utazási igényekhez igazodó fejlesztését annak érdekében, hogy Miskolc város közösségi közlekedése a lehető legjobb szolgáltatási színvonalon legyen elérhető minden városrészben. A társaság ezért minden, a közösségi közlekedés menetrendjét, útvonalait érintő észrevételt, javaslatot szívesen fogad az utazóktól az MVK Zrt. Közönségszolgálati Irodájában (Miskolc, Szemere u. 5.; tel.: 06 46 504 810; e-mail: iroda@mvkzrt.hu – nyitva H,K Cs 8:00–15:30, Sze 8:00–17:30, P 8:00–13:30).

Üzletszabályzat

Az MVK Zrt. hatályos üzletszabályzata elérhető a társaság weboldalán, valamennyi bérletpénztárban és a Közönségszolgálati Irodában.

Közlekedési információk, tájékoztatás

A közlekedési rend aktuális változásairól az MVK Zrt. a változást megelőzően részletes tájékoztatást ad honlapján és Facebook oldalán.

