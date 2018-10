Szépkorúak barátság klubja Miskolcon

A magányos szépkorúak számára nagy segítség, hogy a város több pontján helyszínekhez kötődően szerveződnek az idős közösségek. Ezek közül mutatunk be most kettőt. 2011 óta működik a Szentpéteri kapuban a Szépkorúak Barátság Klubja, amely azóta egyesületté nőtte ki magát.

Utaznak és kirándulnak

– Amikor eljöttem nyugdíjba, megkeresett az akkori területi képviselő, hogy próbáljam összefogni a Szentpéteri kapuban az időseket. Ebből alakult meg 2011-ben a klubunk, amely ma hatvan fővel működik, heti rendszerességgel szerda délutánonként 15 órától 18-ig – tudtuk meg Pekár Györgyné Évától, az egyesület elnökétől.

– Először a lépcsőházakban, szórólapok útján hirdettem meg a lehetőséget. Voltam egyszer egy előadáson a József Attila Könyvtárban és akkor vettem észre, hogy kiadnak bérbe egy termet. Beszéltem a könyvtár vezetőjével, akitől engedélyt kaptunk. Sokszor jártunk már Budapesten, a Balatonnál, különböző gyógyfürdőkben, bejártuk a Bükköt, és nemrégen látogattunk el Poroszlóra, az ökocentrumba, és a Tisza-tavon hajókáztunk – osztotta meg.

– Nagyon jó, kulturált közösség állt össze, ahová ma már Szikszóról és Sajóbábonyból is bejárnak. Mindig hónapokra előre elkészítjük a programtervet, amiben színházlátogatás, hangversenyek, bálok, sok kirándulás, fürdőzés és utazás szerepel. Egy hónapban egyszer a Vasgyári Közösségi Házban biztosított számunkra ingyenesen helyet az önkormányzat. Ott minden hónap utolsó keddjén összejövünk szalonnát sütni, és félévente közös névnapot, Valentin-napot, nőnapot, karácsonyt, mikulást ünneplünk. Ezek az alkalmak zártkörűek, de ha valaki belép hozzánk, onnantól kezdve minden lehetőség adott számára. November 18-án lesz a következő névnapunk – mesélte Éva néni.

Nyolc pár alakult

– Létezik egy tánc- és nótaénekes csoportunk is, amivel már több fellépést vállaltunk. Részt vettünk vele Ki mit tud?-on, és a Nyugdíjas Szövetség Szervezésében megyünk a nemzedékek találkozójára, ahol verssel, magyar nótával lépnek föl a tagjaink. Többen nálunk fedezték fel, hogy valamiben tehetségesek. Ötvenéves kortól nyolcvanig mindenféle korosztály megfordul nálunk. Sőt nyolcvan év fölötti klubtagunk is van, aki már az alapítás óta hűségesen jár hozzánk. A társaságban több a nő, mert nagyon sok az elvált és özvegy asszony, de 18 férfi is csatlakozott a közösséghez. Ebben a korban nők és férfiak között legtöbbször csak barátság alakul ki, de nálunk nyolcan megtalálták a párjukat és a mai napig együtt járnak a társaságba. Egy pár még össze is házasodott, így hatvan év fölött. A közösség nagy vonzó­erő. Az időseknek sokat jelent, hogy van hová kimozdulniuk és nem csak egyedül nézik otthon a tv-t – zárta a beszélgetést a klubvezető.

