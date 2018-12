Szép karácsonyuk lett a berzéki óvodásoknak – Kinga rögtön arra gondolt, hogy milyen jók az emberek

Kár, hogy olvasóink nem láthatták a berzéki óvodások ragyogó arcát, csillogó szemeit, amikor megpillantották a csoportszobában a feldíszített karácsonyfát, alatta pedig azt a rengeteg ajándékot, amit mind-mind nekik küldtek a jószívű emberek. Kiskarácsony, nagykarácsony, ezzel az ismert karácsonyi dallal köszöntötték a közelgő ünnepet a kicsik, tekintetük pedig nem tudott betelni a sok-sok meglepetéssel. Hamar választott is minden gyerek magának egy-egy plüssfigurát. Volt közöttük malacka, maci, nyuszi, sárkány, de még egy hosszú szarvú kecske is. De nemcsak a karácsonyfa alatt sorakoztak ajándékok, hanem az asztalokon is, hiszen olvasóink ruhákat is küldtek a berzéki óvodásoknak és családoknak. Megírtuk ugyanis, hogy sokan közülük nehéz körülmények között élnek.

Rengeteg ajándék

A gyerekek verset mondtak Jézusról, majd a sok kis csengőről énekeltek. Ezután vidám játék kezdődött, de két nagycsoportos kislány szívesen beszélgetett velünk a karácsonyról.

– A másik csoportban voltunk, és nem tudtuk, hogy mi lesz itt. Egyszer csak átjöttünk, és megláttuk ezt a szép karácsonyfát és ezt a rengeteg ajándékot – meséli Budai Kinga. – Nagyon meglepődtem, hogy ilyen sok játékot küldtek nekünk, rögtön arra gondoltam, hogy milyen jók az emberek!

Kingáék otthon is készülnek a karácsonyra.

— Már feldíszítettük a karácsonyfát, és az egész lakás díszben áll. Vagyis nem az egész, inkább csak a konyha. – Ott van a karácsonyfa is. Tavaly is szép volt a karácsony – idézi fel az emlékeit a kislány. – Este volt, amikor jött a Jézuska. Ajándékokat hozott. Nekem egy nevető babát, aminek nagyon örültem. Szerintem a Jézuska azért hoz ajándékokat, hogy a gyerekek örüljenek. Meg azért is, mert a gyerekek ügyesek – magyarázza Kinga.

– Én nem gondoltam, hogy ilyen nagy meglepetés vár minket ebben a csoportban – árulja el meglepődését Kiss Amina Dalma. – Amikor megláttam, csak csodálkoztam és csodálkoztam. Nagyon jó, hogy ilyen sok ajándékot kaptunk ebben az évben.

Aztán neki is eszébe jut a tavalyi, otthoni karácsony.

– Este lefeküdtünk aludni. Reggel anya kelt fel hamarabb, és amikor én is felkeltem, már ott volt a karácsonyfa alatt az ajándék. Én is nevetős babát kaptam, de úgy kacagott, hogy nem lehetett leállítani. Szerintem mindenki jó, aki ajándékot ad a másiknak – teszi még hozzá a kislány. Majd szalad boldogan a többiekhez.

Nagyszerű összefogás

A karácsonyi ünnepségen részt vett Farkas László, Berzék polgármestere is, úgyhogy vele is tudtunk beszélgetni. Meghatódottsággal a hangjában beszél.

– Alig tudok megszólalni az örömtől, és attól a nagyszerű összefogástól, amit az Észak-Magyarország kezdeményezett. Az Észak egyébként a kedvenc újságom, évtizedek óta olvasom, és tudom, hogy nemcsak karácsonykor segít, de nagyon sok nemes dolgot felkarol. Látva ezt az ajándék­özönt, rendkívüli boldogság tölt el, hiszen több gyermekünk is van, akik csak itt kapnak ajándékot és szellemiséget, hogy mit jelent a magyar emberek számára a Mikulás és a karácsony. Mert mi, keresztény emberek Szent Miklós püspökre emlékezünk december 6-án, karácsonykor pedig Jézus születését ünnepeljük, immár 2018 éve. Köszönjük szépen az Észak-Magyarország olvasóinak a rengeteg felajánlást, az ÉMÁSZ-nak, hogy csatlakozott a lap akciójához, és a gyerekeket ajándékkal, az óvodát pedig pénzadománnyal lepte meg, és minden intézménynek, cégnek, amelyik valamilyen módon támogatott minket – mondta hálás szívvel a polgármester. Hozzáfűzte: a karácsony arra is kiváló alkalmat ad, hogy a gyerekek megtanulják, nemcsak kapni jó, hanem adni is ugyanolyan jó érzés.

Igazi csoda!

Barják Judit óvodavezető a gyerekek boldogságának örül a legjobban, és annak, hogy a nehéz sorsú családoknak szebb lesz az idei karácsonyuk.

– Amikor megérkezett a falubusszal az a rengeteg ajándék, azon tanakodtunk a kollégákkal, hogy hol fér el ennyi minden. Aztán ahogy csomagoltunk, kitaláltuk, hogy a játékokat tegyük a fa alá, a ruhákat pedig szépen, különválogatva az asztalokra. A szülők délután jönnek, és mindenki választhat a játékok és ruhák közül is. A legjobban azonban annak örülök, hogy Júliáék élete kicsit rendeződött. (Történetükről későbbi lapszámunkban még olvashatnak – a szerk.) Sokan segítettek neki a megyéből is, de mivel történetük bekerült a tévébe, országos gyűjtés kezdődött a javukra. Ez igazi csoda – fogalmazott az óvodavezető.

Hegyi Erika

Alig fért el hétfőn a karácsonyfa alatt a sok-sok játék és ajándék. Óriási volt az öröm, a berzéki óvodások nem győzték csodálni, mennyi mindent kaptak. Hálás szívvel énekelték a Kiskarácsony, nagykarácsony kezdetű dalt. A csillogó szemű gyerekek azt mondták, hogy nagyon aranyosak azok a bácsik és nénik, akik rájuk gondoltak.

Köszönjük minden olvasónknak, minden intézménynek és cégnek, akik csatlakoztak karácsonyi Segítünk! akciónkhoz. Számunkra is felemelő érzés volt látni, hogy egy-egy aprósággal, játékkal, mekkora boldogságot lehet szerezni a gyerekeknek. A szülők pedig hálásak az egyéb segítségért: a pénzadományért, a tartós élelmiszerért, a ruhákért és cipőkért.

