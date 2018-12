Szép karácsonyra várva – Ünnep a betegség árnyékában

Ezekben a napokban sokan már azon gondolkodnak, hogyan tegyék szebbé családjuk karácsonyi ünnepét, kinek milyen ajándékot vásároljanak. A Berzéken élő Farkas Andrea legnagyobb álma azonban az lenne, ha az ünnepeket nem a kórházban kellene töltenie, hanem otthon, a férjével és a gyerekekkel.

Az idén a berzéki óvodának ajánljuk fel karácsonyi Segítünk! akciónk adományait, ezért látogattunk el a napokban Andreáékhoz, hiszen az ő két kislánya is az óvoda növendéke. A fotókat még az oviban készítettük el, Nelli és Bella boldogan ölelték át édesanyjukat. Aztán ellátogattunk a család otthonába, ahol megtudtuk, mi aggasztja a leginkább az édesanyát.

– Kiderült, hogy pajzsmirigytumorom van. December 9-én műtenek meg. Kérdeztem a főorvostól, hogy mire számíthatok. Azt mondta, nem kell félni, a műtét után jó esély van a felgyógyulásra, de az utókezelés hosszadalmas lesz. Kemoterápia és sugárkezelés vár majd rám. Mondtam a főorvosnak azt is, hogy karácsonykor már szeretnék itthon lenni, de ezt nem tudta megígérni – sóhajtja az édesanya.

Bajok és bajok

Kiderül, bár jelenleg a betegsége a legnagyobb probléma, de sok más baj is aggasztja a családot. Mivel Andreának az utóbbi hónapokban folyamatosan vizsgálatokra és kezelésekre kellett járnia, a férje látta el itthon a gyerekeket. Ezért sokat hiányzott a munkahelyéről, ahol egyébként műszakvezető volt, így elbocsátották. Jelenleg 170 ezer forintból élnek kilencen, de ez az összeg a jövő hónaptól lecsökken. Andrea és férje 7 gyermekről gondoskodik. A férje első házasságából van 3 nagyfiú, igaz, a legidősebb már dolgozik. A 16 éves fiú hegesztőnek tanul, a 14 éves pedig súlyosan fogyatékos, epilepsziás, ő hétközben a girincsi fejlesztő intézményben van, csak hétvégén jön haza. A négy közös gyermek közül ketten iskolába járnak, a két kicsi pedig oviba. Andrea szeretettel mesél róluk.

– Editke a bőcsi iskolába jár, 9 éves és kitűnő tanuló. Balettozni is tanul. Szebasztián 8 éves, ő a berzéki iskolába jár, szintén nagyon okos, négyes-ötös tanuló, tanulmányi versenyeket nyer. Nelli és Bella pedig még óvodások. Hogy milyen lesz az idei karácsonyunk? Bele sem merek gondolni. Ajándék és karácsonyfa biztos hogy nem lesz – ezt már könnyes szemekkel teszi hozzá Andrea. Megjegyzi: a férje nagyon jó apa. Ha kell, főz, takarít, ellátja a gyerekeket. Most is alkalmi munkát vállalt a nagyfiával, hogy Andreának meg tudjon venni mindent, ami majd a kórházba kell: köntöst, papucsot és minden mást.

Beázott, eltört

Pedig a pénz nagyon kellene a családnak. Nyáron elkezdték építeni az előtetőt, de abbahagyták, mert a betegség elvitte a megtakarításukat. A ház teteje beázik, attól félnek, hogy ha jön egy erősebb szél, elviszi az egészet. A fürdőszobában valószínűleg eltört az egyik vízvezetékcső, mert ázik a fal. Így most a kútról hozzák a vizet, amit este megmelegítenek, hogy fürödni tudjanak.

Andrea elmondja azt is, férje fiait is sajátjaként neveli, nem tesznek különbséget a gyerekek között. A két nagyfiúval nincs semmi baj, mindenben segítenek, amiben kell. Az édesanya a saját családjától nem számíthat segítségre. Kilencéves volt, amikor az édesanyja elhagyta őket. Az édesapjuk nevelte fel Andreát és testvéreit, de a papa szerény körülmények között él.

Az édesanya körbevezet bennünket a nem túl nagy, de tiszta, takaros lakásban. Mint meséli, a ház rendkívül rossz állapotban volt, amikor ideköltözött, azóta minden évben javítgatták, szépítgették. Minden jól is ment, amíg beteg nem lett. Most minden vágya, hogy túl legyen a műtéten, és visszakapja régi életét.

Hegyi Erika

Amire szüksége lenne Farkaséknak

Az idei karácsonyi Segítünk! akciónk adományait a Berzéki Perczel Mór Óvodának ajánljuk föl. Az intézménynek nagy szüksége lenne a testnevelés foglalkozásokhoz szükséges tornaszerekre: labdára, karikára, babzsákokra például. Az udvari foglalkozásokhoz gyerekméretű kertészkedő szerszámokra, műanyag fűnyíróra, talicskára, műanyag teherautóra vagy traktorra. Örülnének a benti foglalkozásokhoz színes papíroknak és színes ceruzáknak.

Várjuk a felajánlásokat Juliannának és négy gyermekének, akiket az elmúlt héten mutattunk be lapunkban, valamint Andreának és gyermekeinek is. Nekik tartós élelmiszerre, gyermekruhákra, tüzelőre és anyagi támogatásra lenne szükségük. Az adományokat december 16-áig fogadjuk szerkesztőségünkben. Címünk: Miskolc, Zsolcai kapu 3. Tegyük szebbé együtt a berzéki gyerekek karácsonyát!

