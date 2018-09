Szép és tartalmas pálya volt

„Encs-Abaúj­devecserért 2018” elismerést vehetett át nemrég Juhászné Kmecz Katalin pedagógus Szeles Andrástól, Encs polgármesterétől és a településrész önkormányzati vezetőjétől, Molnárné Juhász Évától.

Katalintól megtudtuk, jelenleg a felmentési idejét tölti, mert néhány hónap múlva nyugdíjba vonul. Így alkalom adódott a visszatekintésre, az összegzésre.

Mint mesélte, a családjában nem volt pedagógus, de a nővére pedagógusnak tanult, ő volt a példakép. Katalin Sárospatakon járt gimnáziumba, majd a tanítóképzőt is ott végezte el. Első munkahelye a gönci általános iskola volt, ahol 7 évig tanított. Amikor férje Encsen kapott állást, a városba költöztek. Katalin a nevelési tanácsadóban helyezkedett el, mert az iskolákban épp nem volt tanítói állás. Később a környező településeken oktatta a nebulókat, Gibárton, Vilmányban, végül Abaújdevecserre került.

Kihívás

Itt újabb kihívás várt rá, hiszen összevont osztályokat kellett tanítania. Ez bizony komoly szakmai felkészültséget igényelt a pedagógustól, de végül nagyon megszerette ezt az oktatási formát. Idővel átvette az Összevont Tanulócsoportban Tanítók Országos Egyesületének vezetését. Feladatai között pedagógiai konferenciák szervezése szerepelt, a pedagógusok továbbképzése és tapasztalatcseréje céljából. A gyerekek azonban egyre fogytak, így 7 év múlva megszűnt az iskola.

Ekkor Katalin ismét Encsre került, a nevelési tanácsadóba, ahol a szakmai szolgáltatás szervezése volt a feladata. Az intézményt 2013-tól központosították, így megyei tag­intézménnyé vált.

– Visszatekintve szép és tartalmas pályám volt. Mindig gyerekekkel foglalkoztam. Legfőbb feladatom a hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztése volt, most is dolgozom egy projektben, ami roma lányok mentorálásáról szól. A cél az, hogy a hátrányból érkező lányok ne hagyják ott idő előtt a középiskolát. Segítséget kapnak a fontosabb tantárgyak tanulásához különböző szaktanároktól, az én feladatom pedig a kapcsolattartás az iskolával és a családdal, ezzel is elősegítve a jobb tanulmányi eredmény elérését és a tanulás iránti motivációjuk, kitartásuk növelését. Vannak, akik lemorzsolódtak, de akik maradtak a programban, azok tudják, hogy miért érdemes tanulni és szakmát szerezni – sorolja a pedagógus.

Katalin szabadidejében nagyon szeret túrázni, de aktív tagja Abaújdevecser közösségének is. Nagy izgalommal várja második unokáját. A díjat pedagógiai és közösségi munkájáért kapta.

