Szentesi Csilla: „A tehetségek ne menjenek külföldre, itthon legyenek Nobel-díjasok!”

Magyarországon most indul egy egyedülálló program, aminek az a célja, hogy a tehetséges diákok maradjanak itthon, kutassanak itthon, és majdan akár Nobel-díjas tudóssá váljanak. E program egyik fontos szereplője lett a Földes gimnázium biológia-földrajz szakos tanára.

– A Szent-Györgyi Albert-díjról valószínűleg már sokan hallottak, de Szent-Györgyi Vezető Tanár címről még kevesen. Mit takar ez az elismerés?

Szentesi Csilla: A cím tulajdonképpen egy megbízatást jelent, ami teljesen új Magyarországon. A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány keretében a Szegedi Tudós Akadémia iskolai programját. A program célja, hogy közvetlen kapcsolat épüljön ki a középiskola és a felsőoktatás között, amelyben a felfedezett tehetséges fiatalt kreatív, sikeres tudóssá érleli, és a tehetséges diákok későbbiekben az országban maradva érjenek el nemzetközi eredményeket és váljanak Szent-Györgyi Alberthez hasonló Nobel-díjas tudóssá. Ez, a program célja egyezik a 2015-ben indult kormányprogrammal, hogy maradjanak itthon a tehetséges fiatalok és itthon kapják meg a támogatást tehetségük kibontakoztatására. A programnak tulajdonképpen most kezdődik a középiskolai része. Ezen a szinten azonban eddig nem voltak olyan tanárok, akik az egész ország területén kutatják a tehetségeket és szervezik azt a munkát, amivel a diákok idővel Szent-Györgyi ifjúvá érhetnek. A programban 12 régióra osztották az országot, és minden régióban kineveztek egy-egy elismert pedagógust, akinek évek óta sikeresen versenyeznek a diákjai. Így lettem én is Szent-Györgyi Vezető Tanár, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye nagy része tartozik hozzám.

– Hogyan történik a fiatalok bevonása a programba, és hogyan segítik a fejlődésüket?

Szentesi Csilla: A vezető tanárok novemberben kapták meg a megbízásukat. December és január a szervezés hónapjai. Levelet küldök a középiskoláknak és megkeresem azokat a pedagógusokat, akiknek tudom, hogy tehetséges diákjai vannak. Sok pedagógussal vagyok kapcsolatban, hiszen országos versenyeket szervező szaktanácsadó voltam. De az is a feladatom, hogy a rejtett tehetségeket is megtaláljam. Mert ebben az iskolarendszerben veszhetnek el tehetségek, a tanárok azonban tudják, hogy kik azok, akik érdeklődnek a biológia iránt, őket szeretnénk megtalálni. A rám bízott régióban 30 diák kerül a programba ajánlások alapján. Márciusban kezdődik számukra a munka. Modulokat kell elvégezniük majd, ebben van online teszt, 3 napos mini-projektfeladat, gyakorlatokat végeznek, laborban dolgozhatnak. Elvárás lesz, hogy jól tudjanak angolul. A Földes gimnázium természettudományos laborja lett az ország egyik központi laborja. Az itt folyó munkához az alapítvány biztosítja a felszerelést. Ezáltal olyan fejlett eszközökhöz juthatunk, amilyenekkel eddig nem rendelkeztünk.

– Mely középiskolákban keresi majd a tehetségeket?

Szentesi Csilla: Hevesből Eger és Füzesabony és a megyénkbeli városok középiskolái is hozzám tartoznak. Levelezés, személyes találkozás, előadások, ezek mind a program részei. Nem én leszek a diákok mentora, az én feladatom elsősorban a szervezés, a lebonyolítás lesz. Figyelek arra, hogy ne morzsolódjanak le. Mert utána a program folytatódik tovább, és a legjobbak ott lehetnek a Szent-Györgyi diákok között, akikből csak 10 lesz az országban.

– Kik foglalkoznak majd a tehetséges diákokkal?

Szentesi Csilla: A diákok sokat hoznak majd a saját tanáraiktól, ők lesznek az egyik felkészítőik. Ezenkívül a szegedi egyetemről olyan oktatók jönnek, akik egyetemistákat is mentorálnak. Ők olyan előadásokat hoznak majd, amelyekre egy kicsit fel kell készíteni a tehetséges diákokat. Az előadásra építve pedig a diákok különböző feladatokat kapnak.

– Említette, hogy a magyar iskolarendszerben könnyen elvesznek a tehetségek. Mi ennek az oka?

Szentesi Csilla: Véleményem szerint az a legfőbb ok, hogy a magyar iskolarendszerben nagyon sokirányú az alapképzés. Azért fogalmaztam úgy, hogy elvész a tehetség, mert ha a gyerek mindenből jól akar teljesíteni, hiszen ez kell a továbbtanuláshoz, akkor nem marad elég ideje az őt érdeklő tudományágban elmélyülni. Félő az is, hogy egy kis város középiskolájából nehezebb elérni a diákoknak azokat a programokat, lehetőségeket, melyek a tehetségek kibontakoztatását szolgálják. A Tudós Akadémia programban viszont olyan előadásokat hallgathatnak, olyan tanároktól tanulhatnak, akik évek óta a legjobb képességű diákokkal foglalkoznak. Szintén nagy probléma, hogy a tehetséges fiatalok nem maradnak Magyarországon. A programot működtető alapítvány azonban sok pénzt szán arra, hogy ez a folyamat megváltozzon.

– Mi a tapasztalata, a volt földesista diákok is külföldre mentek?

Szentesi Csilla: Azért nem mindenki, de egyre többen. Az igaz, hogy a diplomaszerzés után nagyon sokan elmennek külföldre. Az első osztályomból még csak 4-5 emberre volt ez igaz, de ahogy telt az idő, egyre többen hagyták el az országot. Közöttük nagyon sok a tehetséges fiatal. Jobb lehetőségeket találnak ott, több fizetést. A családalapításhoz szükség van a pénzre. Itthon nemcsak a fizetés kevés, de hiányoznak a lehetőségek és a jól felszerelt laborok, ahol kutatni tudnának.

– A Tudós Akadémia program valóban alkalmas lesz arra, hogy itthon maradjanak a tehetséges fiatalok?

Szentesi Csilla: Ezt most még nem lehet tudni. Az eredményét 15 év múlva látjuk majd igazán. Szegeden még most került be a programba az első 10 diák. Ők külön kollégiumban fognak lakni. Olyan kollégiumra kell gondolni, mint az oxfordi vagy cambridge-i. Az a minta. A diákoknak egyéni tanrendjük lesz. Délelőtt 4-5 órát látogatnak, délután pedig a saját kutatásaikat végezhetik az egyetemen. Magyar és külföldi mentortanárt is kapnak. Egyetem után a mentorálásuk tovább folytatódik, egészen a professzori szintig. Az anyagi megbecsülés segíti majd őket, hogy zavartalanul végezhessék a kutatásaikat. Erre a szintre persze már csak a legjobbak kerülhetnek.

– Milyen érdemek alapján választották önt is vezető tanárnak?

Szentesi Csilla: Huszonhét éve tanítok, de előtte én is a Földesbe jártam. Kezdetektől tehetséges diákokkal foglalkozom. Nálunk a tehetségkutatás-fejlesztés-gondozás kiemelt feladatnak számít. Én biológia tagozatos osztályokat is tanítok, nagyon sokat foglalkozom a tehetségekkel. Mentorálom és felkészítem őket a versenyekre, de 20 éve szervezem az országos dr. Árokszállásy biológia és környezetvédelmi versenyt is. Főszervezőként összetett a munkám, így az ország sok középiskolájában ismernek. Emelt szinten érettségiztetek és szakértő is vagyok, tehát sokféle tevékenységet végzek, így számos intézménnyel, tanárral vagyok kapcsolatban. Azokkal is, akik tehetséges fiatalokkal foglalkoznak. Úgy gondolom, a kapcsolataim és a diákjaim eredményei miatt kaphattam felkérést a vezető tanári munkára.

– Fontos a gyerekeknek, hogy versenyre járjanak? Nem lehet anélkül fenntartani az érdeklődésüket?

Szentesi Csilla: A tanítványaim számára mindig nagy kihívást jelent a versenyzés. Én soha nem kényszerítem őket erre. „Igen, menjünk, tanárnő!” – lelkesednek, ha mondom nekik, milyen versenylehetőségek vannak. Sokszor olyankor sem lehet őket visszatartani, ha OKTV-re (Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny) és nyelvvizsgára készülnek. Mellette beneveznek még csapatversenyre is. Sokat jelent persze a tanár személyisége is. Ha látom, hogy a tanítványaimnak örömet jelent a versenyzés, akkor szívesen foglalkozom velük. A dr. Árokszállásy versenyt is azért szervezem, mert látom az eredményhirdetésen a boldog gyerekarcokat. Nekem ez óriási öröm.

– Megvan arra az esély, hogy megyénkből kerüljön ki az egyik Szent-Györgyi diák?

Szentesi Csilla: Remélem, lesz olyan fiatal, aki majd bekerül ebbe a programba. Nagy lehetőség nyílik meg előtte, ha sikerül.

– Mi a szép a pedagóguspályában?

Szentesi Csilla: Az az igazság, hogy nem lettem volna soha pedagógus, ha nem szerettem volna annyira a diákokat, vagy ha nem szerettem volna látni, honnan hova tudnak eljutni, hova tudnak felcseperedni. Fantasztikus, amikor egy 13 éves 7. osztályosból pár év múlva érettségiző 12.-es lesz, és nagyszerű eredményeket ér el országos, nemzetközi versenyeken. És ebben az eredményben mi, pedagógusok is benne vagyunk. Úgy érzem, hogy amit csinálok, annak van értelme és van jövője. A munkám valahol itt térül meg.

– Hegyi Erika –

Névjegy: Szentesi Csilla

Tanulmányok:

KLTE TTK biológia-földrajz szak

EKTF környezetvédelem szak

BMGE közoktatás-vezető

Foglalkozás: középiskolai mesterpedagógus

Munkahelyek: Földes Ferenc Gimnázium

