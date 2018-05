Szentandrások: nem csak a név közös

Huszonkettedik alkalommal rendezték meg hétvégén a Szentandrások Találkozóját, melynek ezúttal Hernádszentandrás adott otthont. A programot az ország hat települése – Békésszentandrás, Jászszentandrás, Rábaszent­andrás, Tornaszentandrás, Nemesszentandrás, valamint Hernádszentandrás – 1996 óta rendezi meg, a programnak minden évben más település ad otthont.

Üveges Gábort, a megyénkbeli település polgármesterét, az idei házigazdát szombaton kérdeztük, miközben a BioSzentandrás Kertészetet jártuk be. Mint elmondta, az elmúlt több mint két évtizedben kialakultak a találkozó fix programelemei.

– Bár kőbe vésve nincsen, de általában közös testületi üléssel kezdünk, melyen mindenki beszámol a települése történéseiről, gondokról-bajokról éppúgy, mint az örömhírekről. Ezután kulturális programmal folytatjuk, így nálunk először a helyi óvodások és a néptáncosok adtak rövid műsort, majd pedig Steve Taylor – Szabó pánsípművész adott koncertet a református műemlék templomunkban.

Közösségként léteznek

Mint hozzátette, a találkozó jelentősége elsődlegesen a közösségépítés, és ezt a programok is tükrözik.

– A falvak, kisebb települések erejét mindig az adta, hogy egy közösségként, családként léteztek. Nagy öröm számunkra, hogy a „Szent­andrásoknak” is lett egy közössége, közös jelképek születtek, zászlónk, címerünk lett. A következő időszak feladata egyrészt a meglévő gazdasági együttműködések erősítése, valamint a határon túli további nyolc, azonos nevű településsel való intenzív kapcsolatvétel – részletezte Üveges Gábor.

Több mint névazonosság

A kertészet bemutatása közben beszélgettünk a másik öt település képviselőjével is, akik lelkesen számoltak be az elmúlt évek találkozóinak tapasztalatairól. Krajnyák Dénes, Tornaszentandrás polgármestere például úgy fogalmazott, minden találkozón úgy érzi, mintha testvérekhez érkezne látogatóba. Jászszent­andrás első embere, Szabó László a párhuzamosságokra hívta fel a figyelmünket a települések között, mint mondta, Hernádszentandráshoz hasonlóan ők is a mezőgazdaságban kezdik megtalálni a kitörési pontot, most homoktövist és szarvasgombát ter­mesztenek. Hévizi Róbert képviselő azt mondta, szeretnék, ha a békésszentandrási találkozóra 2022-ben a határon túli települések is eljutnának, végül az összetartozás fontosságáról és a települések közötti hasonlóságokról beszélt Nagy László rábaszentandrási polgármester és Herczeg László, Nemes­szentandrás alpolgármestere is.

Az idei találkozó Boldogkőváralján zárult, ahol a várral, valamint az abaúji térség gasztronómiai különlegességeivel ismerkedtek a testületi tagok, valamint itt adták át a „Szentandrások” közös zászlaját a megyebeli Tornaszentandrás képviselőjének, jövőre ők adnak otthont a találkozónak.

ÉM-TÁ

