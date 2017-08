Szennyeződés miatt le kellett állítani az egyik ivóvízkutat Diósgyőrben

Vízminőségromlás miatt leállították a Diósgyőri vár közelében üzemelő, úgynevezett Tavi forrást, amely a városrészben élők ivóvíz­ellátását szolgálja. Az esetről az eszakhirnok.com oldal számolt be városházi forrásra és a helyi kormányhivatal megerősítésére hivatkozva. A portál szerint egy olyan szegmensben lett ezerszeres a szennyezés, amely azt bizonyítja, hogy a napokban a Lovagi Tornák Terén rendezett lovasverseny lehet a ludas, és a nagyszámú ló vizelete kerülhetett a talajvízbe és szennyezte el a forrás vizét.

Megkeresésünkre a megyei kormányhivatalban szintén csak a tényt tudták megerősíteni, miszerint a kutat a monitoringrendszer jelzése alapján a MIVÍZ kizárta a rendszerből. A hivatalnak, illetve a nép­egészségügyi főosztályának azonban jelenleg nincs tennivalója az ügyben, nekik akkor kell a víz minőségét vizsgálniuk, ha a szolgáltató ismét használni szeretné a kutat.

A miskolci vízszolgáltató a 2006-os ivóvízszennyezés okozta járvány után építette ki és fejlesztette monitoringrendszerét, amely a különböző szennyeződések, vagy akár az egészségre egyébként nem ártalmas, de elszíneződést okozó megnövekedett ásványianyag-tartalom esetén is azonnal leállítja a rendszert, még mielőtt az ivóvízhálózatba juthatna a rosszabb minőségű víz. Úgy tudjuk, most is ez történt, ám hogy mi miatt, arról megkeresésünk után lapzártánkig nem tájékoztatta lapunkat a vízszolgáltató.

Az Észak-Magyarországnak sikerült elérnie az egyik lótenyésztőt, aki a díjugrató versenyen is részt vett, és aki név nélkül annyit elmondott lapunknak, hogy véleménye szerint a lovak vizelete biztosan nem okozhatott problémát.

Mint mondta, az egészséges lovak vizelete steril, ugyanakkor a vastag alom a 90 százalékát felszívja, így maximum a felső talajréteg 10-20 centiméterébe juthat be, olyan mélyen nem, hogy egy kutat elszennyezzen. A területen úgynevezett mobil boxokat alakítottak ki, ami megakadályozta, hogy a csapadék bemossa a talajba a vizeletet, trágyát, a patamosóból pedig a zárt csapadékvíz-csatornába vezették a vizet. A helyszínen állatorvosi szakvélemény is született a verseny előtt, ami szerint a rendezvény nem jelentett veszélyt a környezetre.

