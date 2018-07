Szemzés: a gyakorlatlan rózsarajongók is elkezdhetik

Ahogy a gyümölcsfáknál van lehetőség egy alanyba másik fajtát beleoltani, ugyanúgy a rózsáknál is él ez a lehetőség, amit szemzésnek neveznek. Ennek pedig júliustól szeptemberig van itt az ideje.

Bátran és határozottan

A szemzéssel nem tehetünk kárt sem az alanyban, sem a nemes rózsában, amiről a szemet szedjük, így nem kell aggódni, és bátran meg lehet próbálkozni az eljárással – legfeljebb nem sikerül. De, ha mindent megfelelően csinálunk, akkor szinte garantált a siker.

A beavatkozáshoz elő kell készíteni az alanyt, méghozzá oly módon, hogy előtte néhány nappal elkezdjük bőven öntözni, mivel minél nagyobb a növény nedvességtartalma, annál könnyebb lesz a héjat a fás résztől elválasztani. Ahogy az oltásnál is, itt is szükségünk lesz egy jó éles késre, ha valakinek van oltókése, akkor itt is bátran használhatja.

A szemzőhajtást a szemzés megkezdése előtt vágjuk le és készítsük elő. Minden olyan rózsa jó szemzőhajtásnak, amin már elnyílt a virág. Vágjuk le a hajtáscsúcsot az első jól fejlett szemig. Vágjuk le az összes levelet úgy, hogy csak a levélnyélből maradjon kb. 1 cm hossz – ennél fogjuk megfogni a szemet. A tüskéket is törjük le, így egyszerűbb lesz a dolgunk. Ha abba kell hagynunk a munkát, a szemzőhajtásokat nedves újságpapírba csomagolva a hűtőben egy hétig tárolhatjuk.

Az alanyon az úgynevezett T-bemetszést kell megejtenünk, vagyis a száron először egy vízszintes vágást ejtünk, majd egy ehhez csatlakozó, nagyjából 2 centis függőlegest. A héjat teljesen át kell vágnunk, a fás részbe azonban csak minimálisan vágjunk bele! Majd ezt követően fel kell hajtani az átvágott héjat.

Lehet ismételni

Az előkészített szemzőhajtásról egy szemet kell levágnunk, méghozzá úgy, hogy alatta 1-1,5 centire egy vízszintes bemetszést ejtünk, majd függőlegesen lefelé levágjuk a szemet, amelyet így a vízszintes bemetszés zár majd. A levágott szemrészből a fás részeket teljesen ki kell szedni, majd következhet a behelyezés. A szemet csak a levélnyélnél fogjuk meg. A késsel feltűrjük a T szárát és a leszedett szemet betoljuk a nyílásba. A szemet addig toljuk lefelé, míg a szempajzs teljesen a héj alá nem jut. A berakott szemet ezután bekötözzük, ehhez használhatunk szinte bármit (kötözőanyagot, rafiát, gumis szalagot, csíkokra vágott nejlont, vagy akár szigetelőszalagot. A lényeg, hogy a kötözésnek a szempajzsot az alanyhoz kell szorítania, a T vágásnak nem szabad kilátszódnia.

Egy hét múlva már meg is látszik, hogy sikeres volt-e a szemzés, vagy sem, ha nem, akkor se keseredjünk el és próbáljuk meg bátran újra!

