Szemét-sztori Lyukóban – Más szemete után fizessen büntetést?

Adott egy telek Lyukóvölgyben. Adott a tulajdonos, aki nyolc éve nem tud kimenni oda, mert a helyiek fenyegetik. Meg egyébként sincs már minek kimenni, hiszen a házat valakik rég elbontották, az ott lévő vagyontárgyakat, kerti eszközöket pedig valakik elvitték. Ezért a család úgy döntött, hagyja a telket az enyészetnek, vagy vegyék birtokba, akik akarják, de nekik nem kell. Szinte már el is felejtkeztek a lyukói családi „birtokról”, amikor is kaptak egy végzést az önkormányzat építési és környezetvédelmi osztályától: ebben felszólították a Lyukóvölgy, Bánya oldal dűlőút 72188 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosát, 20 napon belül szüntesse meg a telken fennálló jogsértő állapotokat. Azaz, vitesse el a felhalmozott szemetet, amennyiben nem teszi meg, hatósági eljárást indítanak ellene, illetve megbírságolják.

Amikor ellopták a kerítésünket, a házat, a fákat, hol voltak?” Lukács Gergő

A telek megvan…

Ezért is ragadott billentyűt Lukács Gergő, a telek tulajdonosának fia, és az egyik Facebook-csoportba írt levelet:

„…Nagyapámnak volt egy telke. Nagyapám már nincsen, a telek még megvan. Mindent leraboltak róla, a kerítést is kitépték, a szomszédot megfenyegették, aki mindezt kénytelen volt végignézni. A faházat is elbontották a telekről, ami eddig a pillanatig gondozva volt. Mivel már a buszon is féltünk utazni az újdonsült lakosság fenyegetései végett, és mert az út olyan állapotú lett, hogy gépkocsival sem lehetett eljutni a kis hegyi telekre, ezért körülbelül nyolc évvel ezelőtt, levágott fűvel, bárminemű hulladék nélkül, sorsára hagytuk a területet. Nem volt értelme kimenni… A város ezt a sorsot szánta a lyukói telkeknek, nem tudtunk ellene tenni. És nem is akartunk. Elvették tőlünk, ennyi. Ám, a mai napon jött egy levél az építési osztálytól… valakik állítólag szemetet halmoztak fel a mi nevünkön lévő területen, amit 20 napon belül el kell szállíttatnunk az erre jogosult szervvel…”

Nem szállíttatják el

Eddig a történet, ami miatt megkerestük Gergőt, aki lapunknak is elmondta, szerinte teljes mértékben jogszerűtlen, ami velük történik, és elhatározták, ők bizony nem szállíttatják el más szemetét, de fizetni sem hajlandók.

„A levélben megemlítik az önkormányzati rendészet nevét, mint akik majd rendet tesznek, ha mi nem intézkedünk. Amikor a szemét odakerült, hol voltak? Amikor ellopták a kerítésünket, a házat, a fákat, hol voltak? Amikor nagyapámat megfenyegették, hol voltak? Az építési osztály dolgozója, aki a végzést aláírta, vajon járt már a Lyukóvölgyben? Igaz, csak busszal tudna kimenni, a telekhez pedig 20 perc a séta, mert azon az úton nem megy fel az autó, az utat ugyanis nem javítja meg a város. Fizetni meg mindezért nekem kellene? Én vagyok a felelős más szemetéért? Ha ott élnek életvitelszerűen emberek, miért nincs ott szemétszállítás? Miskolc bármely más részén, ha van egy házad, ahol életvitelszerűen élsz, köteleznek arra, hogy legyen szemétszállítási szerződésed” – sorolta.

Gergő úgy érzi, a város sokkal inkább bocsánatkéréssel tartozik feléjük, mint hogy megbünteti őket.

Méltányosság?

Természetesen megkerestük az önkormányzatot is. Szeptember 11-én küldtünk levelet a sajtóosztálynak, ebben többek között azt kérdeztük, mit tehet a panaszos, van-e esetleg méltányosság ebben az esetben. De kíváncsiak voltunk arra is, hogyan értékelik a Lyukóvölgyben végzett rendészeti munkát. Megkérdeztük: az idén hány hasonló esetben járt el az építési osztály a Lyukóvölgyben, illetve van-e értelme úgy büntetni, hogy a rendteremtésnek nincsenek meg a feltételei a területen. Kérdéseinkre azonban nem kaptunk választ.

– N. Szántó Rita –

