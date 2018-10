Szelíd a füzérradványi kis patak

Füzérradvány nevét a 13. században említették először az oklevelek Rodowan néven. Egy forrás mellé települt a falu – a víz közelsége településalapításkor mindig az élhetőség legfontosabb kritériumának számított. A falu központja, az helyiek által Ófalunak nevezett településrész ma is a forrás közelében található és ott van a híres füzérradványi pincesor is.

A kétarcú patak

A forrás közeléből kezdjük a sétánkat Pandák Pállal, Füzérradvány polgármesterével.

– Hivatalosan nincs neve a pataknak – mondja Pandák Pál. – Mi Falupataknak hívjuk. Itt a forrás körüli részen nagyon szépen kidolgozott mederben folyik, de a mostani művelődési ház mögötti részen már más volt a helyzet, teljesen el volt tömedékelve a meder.

Lassan leérünk az említett szakaszra, az eltömített részeknek már nyoma sincs. Igaz kicsit távolabb, a meder felett átívelő híd maradványai­nál most is folyik a munka.

– A közfoglalkoztatási programnak idén ez volt a fő csapásiránya – mondja a füzérradványi polgármester. Sokáig magánkézben volt ez a rész, de végre sikerült az önkormányzatnak megvásárolnia, így a medret is rendbe tudtuk tenni. Rengeteg gépi munkát kellett elvégezni, a meder falát megerősíteni. Még a hidat kell újraépíteni, de ebben az évben elkészülünk ezzel a munkával is.

A meder alján jelenleg éppen csak csordogál némi víz, a Falupatak egyáltalán nem látszik veszélyesnek.

Elég rapszodikus a vízellátása – mondja Pandák Pál. – Most, amikor a Dunában is alig van víz, itt sincs sok, de ha jön egy nagyobb eső és a forrás megindul, akkor ezen a szakaszon pillanatok alatt kiönt és bár nincs itt sok ház, de ha egyet is veszélyeztet az áradat, az is sok. Ezzel a meder­rendezéssel talán sikerül ezt is jobban szabályozni.

Közel a kastélyhoz

A területvásárlás másik hozadéka, hogy így most már gyalogosan is megközelíthető a református templom irányából a település legfőbb turisztikai vonzereje, a Károlyi-kastély.

– Ez így igaz – mondja Pandák Pál. – A kastélyprogram részeként már ott is elkezdődött a munka, a tető nagy részét már lebontották. A tervek szerint jövő nyárra el fog készülni a felújítás, ami remélhetőleg megnöveli majd a településre látogató turisták számát. Remélhetőleg új munkahelyek is teremtődnek majd a kastély körül, ami a helybeliek egy részének is új lehetőséget kínálhat.

Pandák Pál még elmondta, a legtöbben a környező településekre járnak dolgozni Füzérradványból. A közmunkaprogramra idén 32 embert tudott alkalmazni, akik közül többen év közben lemorzsolódtak, mert máshol találtak munkát.

