Szelfivel buktatta le magát a szikszói drogkereskedő

A Szikszói Járásbíróság ítéletet hozott annak a vádlottnak a büntetőügyében, akivel szemben kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indult büntetőeljárás.

Éveken át dílerkedett

Az elsőfokú ítélet szerint a vádlott Szikszón 2010-től 2015-ig rendszeresen adott át marihuánát visszajáró vevőinek, ismerőseinek „füves cigaretta” formájában. Az esetek többségében pénzért árulta, azonban időnként előfordult, hogy ingyen is adott néhány személynek kisebb mennyiségű kábítószert. A dílerkedést egy méhészetben végezte, ahol a vadkender termesztéssel is megpróbálkozott 2014-től kezdődően. A hatóságok úgy szereztek tudomást a fenti cselekményről, hogy a vádlott telefonjával több olyan fotófelvételt, ún. „selfie”-t is készített, melyen cannabis-ültetvénye előtt áll.

Öt év próbaidő

A bíróság a vádlottat 2 év börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 5 év próbaidőre felfüggesztette, valamint több mint 440 ezer forint eljárási költség megfizetésére kötelezte.

A bíróság enyhítő körülményként értékelte, hogy a vádlott a cselekmény elkövetését részben beismerte, az eljárás során a hatóságokkal mindvégig együttműködött. Ezzel szemben súlyosító körülmény volt, hogy a vádlott korábban egy alkalommal már került összeütközésbe a törvénnyel.

Az ítélet nem jogerős, az ügyészség három nap gondolkodási­­­ időt tartott fenn.

