Szebbé tette a karácsonyt a göncieknek

Vágási Pál szebbé tette a Göncön élők karácsonyát. Felelevenítve a régi népszokásokat, kántálást szervezett a kisvárosban, aminek óriási sikere volt. Egy idős asszony azt mondta, ezután már boldogan hal meg, egy másik pedig végigsírta az énekeket, hiszen azok gyermekkorát és fiatalságát idézték fel.

A napokban ellátogattunk Pálhoz Göncre, hogy kicsit jobban megismerjük őt, és megtudjuk, mi motiválja arra, hogy boldogabbá tegye mások életét, ünnepét. Pál azzal kezdte történetét, hogy Göncön született, itt is nőtt fel, de középiskolába már Szerencsre járt, majd a Debreceni Egyetemen tanult, ahol gazdaság- és vidékfejlesztési agrármérnökként végzett. Mindkét városban tagja volt a kollégiumi bizottságnak, és sok-sok programot szervezett.

– Debrecen számomra a kultúra és művelődés központja. Ott fedeztem fel a régi, magyar hagyományokat. Úgy éreztem, hogy amit ott tapasztaltam és megtanultam, vissza kell hoznom vidékre, a szülővárosomba. Az egész a mikulással kezdődött. Úgy szerettem volna kedveskedni a helyieknek, hogy Mikulás-ruhába öltözök, és meglátogatom a családokat. Először azt hittem, hogy nem lesz jelentkező, úgyhogy igencsak meglepett, amikor Göncön 28, Göncruszkán pedig 3 család tartott igényt a látogatásomra. Ha már Mikulás voltam, elmentem a gönci Biztos Kezdet Házba is, majd a Gönci Szigetbe, ahol szociális ellátottakkal foglalkoznak. Ott került szóba, hogy milyen szépek voltak a régi karácsonyi ünnepek, ahol minden ember a közösség tagjának érezhette magát. Így merült fel a gondolat, hogy szervezzünk kántálást. Hamar össze is állt a csapat a település embereiből. Idősektől kértünk kabátokat, kucsmákat és jártunk házról-házra, régi karácsonyi dalokat énekelve.

Jó alapok

Főleg szépkorú embereket látogattunk meg, de megleptük a rend­őröket, a mentőket és a katasztrófavédelem embereit is, megköszönve nekik, hogy karácsonykor is vigyáznak ránk. Természetesen Sivák János polgármester sem maradt ki a sorból – meséli Pál. Ő azért is kedves a szívének, mert ő volt a gönci Szia Club vezetője, aminek Pál is tagja volt diákkorában.

– A klub jó alapokat adott, ott tanultam meg, hogyan lehet tenni a közösségért – fogalmaz.

Elmeséli azt is, hogy az idén év végi hálaadó koncertet is szerveztek a városban. Itt a Ker-Songs gönci együttes lépett föl, keresztény énekeket énekeltek. A vendégművész Szitás Ida volt. Legnagyobb meglepetésükre több mint 150-en elmentek az előadásra.

– Év végén sokszor elfelejtünk hálát adni, pedig szükség lenne arra, hogy Gönc lelkileg is megerősödjön – mondja Pál.

Megtudjuk azt is, hogy az egyetem után most Miskolcon tanul vízgazdálkodási technikusként, mellette pedig dolgozik.

ÉM-HE

