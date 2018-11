Száztíz évet utaztunk visszafelé az időben Miskolcon

Száztíz éves a miskolci korcsolya és tenisz sport címmel sajtótájékoztatót tartott tegnap a miskolci jégcsarnokban Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, dr. Puskás Gábor, a Miskolci Jegesmedvék Jégkorong Sportegyesület alapító elnöke, valamint Egri István, a jégcsarnokot működtető Miskolc Városi Szabadidőközpont igazgatója.

Az eseményen Csöbör Katalin többek között arról beszélt, hogy azért tartották fontosnak, hogy megemlékezzenek a két sportág deklaráltan 110 éves múltjáról, hogy mindenki számára nyilvánvaló legyen, több mint száz évvel ezelőtt is fontos volt a miskolciak számára a sport. Az országgyűlési képviselő egy személyes élményét is megosztotta a Népkerttel, a korcsolyázással kapcsolatban, ugyanis elmondta, hogy fiatalként rengeteg időt töltött a jégpályán, és itt vált sokakkal együtt lokálpatriótává.

Bihall Tamás, mint ma is aktív teniszező arról beszélt, hogy a 110 évvel ezelőtt Miskolc polgármestereként tevékenykedett Szentpáli Istvánra is emlékeznek, az ő születésnapján tartották a kamara napját szerdán, ez adott apropót a mostani múltidézésre, hogy felelevenedjen, hogy akkor is aktív sportélet volt a Népkertben, télen a korcsolya, nyáron a tenisz volt népszerű.

Dr. Puskás Gábor a jégcsarnokban elhelyezett márványtábla jelentőségére hívta fel a figyelmet, és felidézte, hogy a tábla 1928-ban került a Vigadó épületének falára, a kezdeteknek emléket állítva, illetve megemlítve, hogy innen ez később eltűnt, és 2003-ban bukkant fel egy régiségkereskedésben, ekkor vásárolta meg a Miskolci Állatkórház, és adta át 2006-ban az új jégcsarnokba elhelyezésre.

Egri István arról beszélt, hogy büszkén mutatja a világ bármelyik tájáról érkezett vendégnek a márványtáblát, hiszen ez jelzi, hogy ezen a helyszínen már 1908-ban jeges sportot űztek.

