Százmilliomossá vált Miskolcon a Bosch gyár

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelenlétében avatták fel azt a táblát, amely emléket állít a miskolci Robert Bosch Power Tool Kft. története fontos állomásának, hogy a gyártósorokon elkészült a százmilliomodik termék.

Megnégyszerezett kapacitás

Fükő László, a Robert Bosch Power Tool Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a 2002-es induláskor az első termék egy deltacsiszoló volt. A jubileumi kéziszerszám pedig egy kétsebességes akkumulátoros fúró-csavarozó, amely – mint hangsúlyozta – az előfejlesztéstől a koncepció megtervezésén át egészen a legyártásáig a Miskolcon dolgozó szakemberek munkájának eredménye volt.”

„Teljes egészében a kompetencia alapú technológiai törekvéseink eredményének tartjuk, hogy elértük a százmilliós nagyságrendet, és tíz év alatt megnégyszereztük termelési kapacitásunkat. Büszkék vagyunk a miskolci üzem minden egyes munkatársára, akik hozzájárultak ehhez a sikerhez. A Bosch értékei, a csapatmunka, az elhivatottság és a minőség iránti feltétlen elkötelezettség jellemzi a gyárat, és eredményeink azt igazolják vissza, hogy ezekre az értékekre stabilan építhetjük a jövőt” – emelte ki az igazgató.

Dr. Kriza Ákos, Miskolc polgármestere úgy vélekedett, hogy jól választott a Bosch vállalatcsoport, amikor Miskolcon alapított gyárat. „Az elmúlt években együtt fejlődött a város és a Bosch miskolci gyára, és az együttműködés sikerei az élet minden területén jól érzékelhetőek.

„Miskolc egy igazi befektetőbarát várossá nőtte ki magát az elmúlt szűk évtizedben, és ebben sokat lendített, hogy a nemzetközileg nagy elismertségnek örvendő Bosch idetelepedése nyomán más befektetők is bizalommal vannak városunk iránt.”

A legnagyobb gyár lett

„Többek között az olyan sikeres vállalatoknak, mint a Bosch köszönhetően 2010 óta mintegy harmadára csökkent Magyarországon a munkanélküliség, amely ma már rekord alacsonyan, 3,8 százalékon áll – mondta el többek között Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. – Az Európai Unióban csak három olyan ország van, ahol alacsonyabb a munkanélküliség.”

A miniszter a sikerek között említette, hogy a „rendkívül nyitott gazdasággal” rendelkező Magyarország évről évre növelni tudja az exportját.

„Egészen odáig, hogy tavaly – nemzetgazdasági rekordot döntve meghaladta a 100 millió eurós kivitelt.”

„Az elmúlt évek gazdasági sikerei nem jöhettek volna létre, ha a nemzetközi vállalatok nem szavaznak bizalmat Magyarországnak, és ebben a Boschnak is jelenetős szerepe volt – emelte ki Szijjártó Péter. Mint mondta, a Bosch cégcsoport az elmúlt évben 58 milliárd forintot fektetett be Magyarországon, és ezzel ezer új munkahelyet teremtett és immár 14 ezernél is több embert foglalkoztat az országban. A külgazdasági és külügyminiszter arról is szólt, hogy a miskolci Bosch Európa legnagyobb kéziszerszám-gyárává vált, az itt előállított termékek 79 százalékát exportálták.

– Szaniszló Bálint –

