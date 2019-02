Százezreket vonz a Rákóczi-kultusz Patakra

Összesen 156 ezer látogató tekintette meg 2018-ban a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának különböző kiállításait.

Komoly vonzerőt jelentenek az itt kiállított tárgyak is a látogatók számára.” Dr. Tamás Edit

A legnépszerűbb kiállítás

Dr. Tamás Edit a sárospataki közgyűjtemény igazgatója lapunknak elmondta, folyamatosan nagy az érdeklődés múzeumuk iránt, az elmúlt négy évben mindig 140 ezer fölötti látogatószámot könyvelhettek el, a tavalyi év viszont ezek között is kiemelkedő volt.

Tizenkétezerrel többen váltottak belépőjegyet, mint 2017-ben.

A legnépszerűbb egyértelműen a Rákóczi-családot bemutató kiállítás – közölte.

Kiemelte, hogy a 2003-ban, a Rákóczi-szabadságharc kitörésének 300. évfordulójára létrehozott tárlat ugyan már több mint tizenöt éves, és bár már akkor is a legmodernebbnek számító eszközöket használták a kialakításakor, ám azokat a kor követelményeihez igazodva folyamatosan újítják és frissítik. Ennek köszönhetően ma már egyebek mellett animációs film mutatja be a Rákócziak történetét, valamint érintőképernyős eszközök segítik az ismeretterjesztést.

A múzeumigazgató hozzátette: mindezeken túl még mindig komoly vonzerőt jelentenek a kiállított tárgyak is. Az eredeti fegyverek, öltözetek, a bútorzat, valamint a hozzájuk köthető történetek magukkal ragadják az embereket. Dr. Tamás Edit kiemelte azt is, hogy a Rákóczi Múzeumban a kiállítások létrehozásában és bemutatásában elsődleges szempont a minőség, valószínűleg ezt értékelik a látogatók is.

ÉM-BSZA

VISSZA A KEZDŐOLDALRA