Szárnyalnak a sajóbábonyiak

Hat forduló telt el, és a Huszák Géza által irányított csapat 18 pontot gyűjtve listavezető. A bábonyiak az elmúlt hétvégén Bogács együttesét látták vendégül és 3-0-ra diadalmaskodtak, s hibátlan mérlegükkel még azok figyelmét is felhívták, akik csak távolról követik az eseményeket.

Jó volt a sorsolásuk

– A második félidőben őröltük fel a bükkaljaiakat – mondta Huszák Géza edző, akit mindenki ismer a sportág berkeiben. – Természetesen boldog voltam és örültem az újabb diadalnak, amelyhez rögtön hozzáteszem, hogy engem nem jellemez a nagyképűség, a beképzeltség, vagy mások lekezelése. Így megjegyzem: csak annyit teszünk, hogy becsülettel végezzük a dolgunkat a magunk körülményei között. Segített minket a jó sorsolás, hiszen viszonylag gyengébb állományú alakulatokat gyűrtünk le, persze ezzel sem az ellenfeleinket minősítem. A gólhelyzeteket ugyanis mindenki ellen be kell rúgni, és a labdarúgásban – jól látjuk az NB I-es meccsek esetén – ez a legnehezebb feladat.

Huszák Géza a szakmai kérdésekről közölte: képzett állományt örökölt, a fiúk baráti kapcsolatot ápolnak egymással, neki az a dolga, hogy rendszerbe rakja a „fogaskerekeket”.

– Ez a rakosgatás eddig jól sikerült – folytatta a sajóbábonyiak mestere. – Azt tapasztalom, hogy a gyerekek hallgatnak rám, ezt nyilván a múltamnak köszönhetem. Talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy komolyabban veszik a futballt, mint korábban, és közös munkálkodásunk során nem minden mindegy alapon dolgoznak – annak ellenére, hogy nem támasztottunk velük szemben nagy elvárásokat. Ez annyit tesz, hogy a mezőny első felében kell végeznünk, persze lehetőleg minél magasabbra vágyunk. Senki ne felejtse el, hogy megyei első vonalról beszélünk, sportolóink nem a fociból élnek, nyolcvan százalékuk dolgozik, többen három-négy műszakban keresik a kenyerüket, és máris az edzéslátogatottsághoz értünk. Nekünk most jön a nehéz időszak: csak este gyakorolhatunk, igen ám, de hamarosan korán sötétedik, ennek ellenére muszáj kétszer-háromszor gyakorolnunk. Most viszont csak egy pályánk van, nálunk még nincs villanyfény, és műfüves küzdőtér. Erről beszéltem a vezetőinkkel és a támogatóinkkal, sőt a polgármesterünkkel is. A megoldás már körvonalazódik, így a tárgyi feltételeinket illetően optimista vagyok.

Erősödött a bajnokság

A szakvezető a megyei elitet színvonalas osztálynak minősítette, mint mondta: a felszálló ághoz jelentősen hozzájárult az NB-s osztályok korábbi szűkítése.

– Az NB I-et tizenkét gárda alkotja, az NB II csak egycsoportos, a korábbi hat NB III pedig háromra „rogyott” – folytatta az ismert tényekkel Huszák Géza, majd ezzel toldotta meg: – Ennek következtében felülről sokan lejjebb kerültek, ezáltal erősítették a hátországot. Akik kiszorultak a harmadik vonalból és szeretnek focizni, a megyei I-ben kötöttek ki. A táblázat beszédes: az elsők között nagyközségek és városok csapatai találhatók. Például a Mád, a Felsőzsolca, a sokak által favoritnak tartott Ózd, az Encs, az Edelény, aztán ott van még a Bőcs, a Bogács, a Szerencs, az Onga, sőt a Szendrő is. Itt mindenki mindenkit megverhet, mert a „kicsik” is lelkesek, akarnak, velük szemben bárkinek meggyűlhet a baja. A kiegyensúlyozott mezőny legnagyobb nyertesei a nézők, és a nagy harc reményeim szerint a látogatottságon is meglátszik majd.

– Kolodzey Tamás –

Javulnak a tárgyi feltételek

Hronyecz Norbert klubelnök: – Az edzőnk által említett gondokat megpróbáljuk orvosolni. A játékosokkal már beszéltünk annak érdekében, hogy tréningjeinket próbáljuk meg az esti órákról kicsit előrébb hozni, mindezzel egy ideig kibekkelhetjük a sötétedést. Ezzel a technikával heti két edzést hozhatunk „tető” alá. Megemlítem, hogy bírjuk polgármesterünk, dr. Szilva István ígéretét: ennek jegyében nagypályánk felét hamarosan kivilágíthatjuk. Aztán pályázaton nyertük egy 60×40 méteres műfüves pályát, a tao-keretünket már feltöltöttük hozzá. Ezt a komplexumot a mostani betonkerítésen kívülre képzeljük el a salakos, de használaton kívüli nagypályára. Átadását jövőre tervezzük, várjuk és megvalósulásával nagyot ugrunk majd előre.

