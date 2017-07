Szarka Ákos: Ha Rados rúgja a gólt, az is tökéletes

A téli átigazolási időszakban 3,5 évre, 2020. június 30-ig szerződött Diósgyőrbe Szarka Ákos. A felvidéki futballista az előző (fél) szezonban 13 meccsen húzta magára a DVTK-mezt és egy gólt szerzett, érdekesség, hogy az a találat az április 29-én, Mezőkövesden lejátszott Vasas elleni összecsapáson született, miként az előző hét végén a 2017/2018-as bajnokság nyitányán is a fővárosi piros-kékek ellen talált be a 26 éves támadó – amivel 2-0-ra alakította az állást.

– Lehet, hogy minden meccsen a Vasassal szemben kellene kiállnunk… – tette hozzá lapunknak a szerdai edzés után Szarka Ákos, akivel ezután góljára, a taktikára tértünk ki. – Bódog Tamás a meccs előtt kitért arra, hogy hol lehetnek szabad területek, hová kell visszalépni, hogy mit várhatunk a Vasastól. Nem lepett meg, hogy a fejesemnél viszonylag messze voltak tőlem a védők. Ugye ők három hátvéddel futballoznak, mint mondtam, számítottunk arra, hogy lesznek helyek, az edzőnk felhívta a szélsőink figyelmét arra, hogy a labdát nem muszáj levezetni az alapvonalig, hanem be lehet adni mélyebbről is. Én is láttam, hogy ott van a labda Makrainál, a két hátvéd körülöttem azt sem tudta, hol vagyok, próbáltam a hátuk mögött érkezni, s tényleg kaptam „Makitól” egy nagyon jó beadást, olyan távolságból pedig nem volt nehéz befejelni a kapuba. Örültem, hogy így alakult az idénynyitónk, hogy győztünk, jól játszottunk, talán személy szerint én is.

Hasznára legyen

Egy támadó általában számolgat, hogy hány gólt szeretne elérni az adott szezonban…

– Én nem teszek magam elé ilyen célokat, hogy ennyi meg annyi gólt érjek el – árulta el Szarka Ákos. – Azt szeretném, ha tudnék segíteni a DVTK-nak, ha Ivan Rados góljával nyerünk, az is jó… Persze, ha én lövöm, fejelem, az plusz, nagy plusz nekem, de a csapat eredményessége fontosabb. Most hamar meglett az első találatom, lekerült rólam némi teher, biztos, hogy emiatt felszabadultabb leszek a folytatásban. Bódog Tamás a tavasszal is biztatott – amikor nem tudtam kihasználni a helyzeteket –, hogy jönni fog a gól, az a fontos, hogy helyzetbe kerültem, rosszabb lett volna, ha oda sem kerülök… Bízom abban, ha megkapom a bizalmat, a Honvéd ellen is lesz pár lehetőségem, bár tudom, hogy az élet nem kívánságműsor, dolgozni kell minden percben keményen. Remélem, minél több gólt tudok majd szerezni, azért igazoltam Miskolcra, hogy a csapat hasznára legyek.

Új a szisztéma

A csatárnak szóba hoztuk a menet közbeni edzőváltást, illetve a Bódog Tamás által kért taktikát is.

– Horváth Ferenc akart engem, azért is igazoltam Diósgyőrbe. Persze, amikor váltás van a kispadon, ahogyan itt is történt, egy játékos gondolkodik, hogy milyen lesz az új edző, milyen játékosokat akar a csapatába, s hogy ezek között lesz-e helye. Mindent megtettem azért, hogy Bódog Tamás is számoljon velem, mikor idejött, abban a két hétben, a válogatott szünet alatt sokat dolgoztunk, beszélgetett velünk, megosztotta a csapattal, hogy mit vár el tőlünk. Hangsúlyozta, neki nagyon fontos a letámadás, a visszatámadás, hogy mi, a csatárok leszünk az első hátvédek. Kitért a futómennyiség nagyságára, fontosságára, ami ehhez kell, ami reméli, hogy működni fog a mérkőzéseken. Ez a taktika, szisztéma nekem újdonság volt. Otthon ugyanis jobbára egy csatárral játszottak a csapataim, amikor pályán voltam és annyit nem kellett védekeznem, mint itt. De az ember tanul, mindig, ha ez hozzásegít bennünket ahhoz, hogy egyénileg és csapatszinten is jobbak legyünk, akkor nincs kérdés, csináljuk ezt.

Nem kicsit húzott el

A felvidéki játékosnak felvetettük, mostanában több csapat is igazol Szlovákiából játékosokat. Ez azt jelzi, hogy a magyar bajnokság vonzó az ottani labdarúgóknak?

– Ebben nincs semmi titok. Nem kicsit húzott el a magyar klubfutball anyagi, a játékosok bérezése és infrastrukturális téren – vallotta be Szarka Ákos. – A szlovák válogatott talán kicsit eredményesebb, ami annak köszönhető, hogy sok játékos szerepel nagy klubokban, jó klubokban, és az U21-es válogatott is szép eredményt ért el. Ez rendben van, de az élvonal messze van attól, ami most itt, Magyarországon van, zajlik. Ha valaki kap egy normális ajánlatot innen, akkor elfogadja. Jakub Brasen is felhívott Mezőkövesdre kerülése előtt, és azt tanácsoltam neki, jöjjön nyugodtan ahhoz a klubhoz. Itt a játékosoknak csak annyi a munkájuk, hogy a focira figyeljenek. Az állam is jóval jobban támogatja itt a futballt, mint otthon, ahol inkább egy-két tehetős vállalkozón múlnak a dolgok, mint Dunaszerdahelyen Világi Oszkáron, bár az ő megjelenése előtt ott sem volt minden teljesen rendben.

Valami igazán nagyot…

A 26 esztendős csatár hozzátette még: Diósgyőrbe igazolásában fontos szempont volt, hogy elmondták neki, és látta különböző helyeken is, hogy a szurkolók ott vannak a csapat mögött: „A focit értük is játsszuk, nem akartam olyan helyre menni, ahol 500-an ülnek a lelátón. Épül az új stadion, bízom, bízunk benne, hogy minél többször lesz tele…”

Az elképzeléseiről, pályafutásának távlati céljairól, az esetleges szlovák válogatottságról Szarka Ákos ezeket nyilatkozta: „Nagyon előre nem nézek. 26 éves vagyok, ha a válogatottba idáig nem kerültem be, ha nem teljesítettem úgy, hogy bekerülhessek, akkor nem hiszem, hogy leszek ott valaha is, de persze jelenleg ez sem lehetetlen. Most Miskolcon a DVTK-nál jól érzem magam, befogadtak, beilleszkedtem, játszani szeretnék, gólokat szerezni, győzni, minél feljebb végezni a táblázaton. Szlovákiában voltam bajnok, kupagyőztes a Slovannal, de fiatalként nem kaptam sok lehetőséget, emiatt nem is tudtam annyira élvezni azokat a pillanatokat. Még nem értem el olyat, amihez igazán hozzátettem volna, úgy érzem, itt, együtt valami igazán nagyot képesek lehetünk elérni…”

