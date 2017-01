Szarka Ákos a DVTK játékosa

– Mindenképpen szerettük volna egy csatárral is megerősíteni a DVTK keretét, és Szarka Ákos személyében találtunk egy olyan játékost, aki beleillik Horváth Ferenc elképzelésébe – nyilatkozta Benczés Miklós. – Dunaszerdahelyen nyáron lejárt volna a szerződése, és ő újabb kihívást keresett, így nyílt lehetőség kivásárolni a szerződéséből. Többek között konzultáltam edzőjével, László Csabával is, aki keszségesen tájékoztatott Ákosról a felmerült szakmai kérdésekben.

– Nagyon örülök Szarka Ákos megszerzésének, – folytatta a DVTK sportigazgatója – mert Dunaszerdahelyen számtalan mérkőzésen bizonyította, hogy remek csatár, aki magassága mellett mozgékony és megfelelően koordinált mozgású. Góljai mellett agresszív játékával is felhívta magára a figyelmet, egy ilyen típusú csatár Diósgyőrben is hamar kedvenc lehet.

Szarka Ákos Dunaszerdahelyen és a Kisudvarnokon nevelkedett, majd a Slovan Bratislava figyelt fel tehetségére, az élvonalban viszont a szintén pozsonyi Petržalka csapatában mutatkozott be. Miután visszatért a kölcsönből, egészen 2013-ig a Slovan mezében játszott, többek között a Videoton elleni Európa Liga-selejtezőn is szerepet kapott a 2012/2013-as szezonban. Ezen időszakban hat alkalommal a szlovák U21-es válogatottban is pályára lépett. 2013 nyarán előbb kölcsönbe, majd végleg szülővárosába igazolt, ahol a DAC színeiben 64 élvonalbeli találkozón 21 alkalommal talált az ellenfelek kapujába. Legjobb mérkőzése kétségtelenül az előző bajnokságban lejátszott Podbrezová elleni találkozó, ahol négy találattal vette ki a részét az 5-1-es sikerből.

Keddtől Diósgyőrben készül Szarka Ákos, aki a Budaörs elleni felkészülési mérkőzésen már pályára is lépett. A DVTK-ban is a 27-es mezt fogja viselni.

– Azért jöttem, hogy hasznára legyek a csapatnak, szeretnék bekerülni a kezdőbe, gólokat lőni, és jó eredményt elérni a Diósgyőrrel – mondta el Szarka Ákos. – A DVTK már a szezon vége előtt megkeresett, korrektek voltak a vezetők és megtetszett az a jövőkép, amit láttam. A döntésemet az is befolyásolta, hogy Dunaszerdahelyhez hasonlóan Diósgyőrben is van érdeklődés a foci iránt. Szeretném mielőbb a pályán is megmutatni azt, hogy mire vagyok képes.

Névjegy: Szarka Ákos

Születési idő: 1990. november 24.

Születési hely: Dunaszerdahely (Csehszlovákia)

Állampolgárság: szlovák

Magasság: 193 cm

Poszt: támadó

Mezszám: 27

Válogatott

Szlovákia U21 6/0

Pályafutása

2016/2017 tavasz DVTK

2016/2017 ősz FC DAC 1904 (Szlovákia, 1. osztály) 9/3

2015/2016 FC DAC 1904 (Szlovákia, 1. osztály) 20/9

2014/2015 FC DAC 1904 (Szlovákia, 1. osztály) 19/5

2013/2014 FC DAC 1904 (kölcsönben, Szlovákia, 1. osztály) 16/4

2012/2013 ŠK Slovan Bratislava (Szlovákia, 1. osztály) 15/0

2011/2012 ŠK Slovan Bratislava (Szlovákia, 1. osztály) 12/0

2010/2011 ŠK Slovan Bratislava (Szlovákia, 1. osztály) 6/0

2010/2011 ŠK SFM Senec (Szlovákia, 2. osztály)

2009/2010 FC Petržalka Akademia (kölcsönben – Szlovákia, 1. osztály) 13/0

2008/2009 ŠK Slovan Bratislava

FK Malé Dvorníky utánpótlás

Forrás: dvtk.eu.

