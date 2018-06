Számoljon vele: két hét kell a védettséghez!

Napokon belül megkezdődik a nyári szünet, a nyári szabadságok időszaka. A hazai és európai célpontok mellett népszerűek az egzotikus utazások, üdülőhelyek. A tapasztalatok szerint a helyszín kiválasztásánál az árra, a szállásra, a repülőjegy-foglalásra sokkal többen figyelnek oda, mint az esetleges egészségügyi kockázatokra és védőoltásokra. Pedig, mint azt dr. Siska Ilona, a Nemzetközi Utazásegészségügyi és Oltóközpont osztályvezető főorvosa érdeklődésünkre elmondta, bőven akadnak olyan célpontok, ahol szükség lehet erre.

Tucatnyi oltás létezik

– Ha szükséges a védőoltás, azt legkésőbb két héttel az egzotikus országba való utazás előtt be kell adatni, de vannak olyan esetek, amikor három-négy, sőt akár hat hét is kellhet a védettség kialakulásához – hívta fel a figyelmet a főorvos.

Dr. Siska Ilona elmondása szerint 11–12-féle oltás létezik az egzotikus külföldi utazásokhoz, ebből viszont csak kevés kötelező: ilyen a sárgaláz, illetve a poliomyelitis, vagyis a gyermekbénulás elleni oltás, ezeket bizonyos országok kérhetik a beutazás feltételeként.

– Ezek jellemzően Afrika középső, keleti és nyugati részei, az ázsiai országokban, illetve Dél-Amerika bizonyos területein találhatók, de fontos leszögezni azt is, hogy a betegségeknek csak töredéke ellen létezik védőoltás, viszont sok mindent meg lehet előzni odafigyeléssel, higiénés dolgok betartásával – hangsúlyozta.

Néhány kérdést megér!

Kell-e mindenféle oltás, ha nyaralni megyünk? Nos: a Nemzetközi Utazásegészségügyi Oltóközpont osztályvezető főorvosa elmondta, az oltóközpontokban személyes konzultáción szoktak javaslatot tenni arra, hogy kinek milyen oltásokat javasolnak attól függően, hogy ki hova utazik, milyen körülmények közé, mennyi időre, mit készül ott csinálni, vagy például milyenek az étkezési szokásai.

– Egyáltalán nem mindegy például, hogy valaki luxus­szállóban pihen a tengerparton, vagy éppen szafaritúrán vesz részt, sivatagban beduin törzseket látogat. A kockázat függ attól, ki mennyire óvatos, vagy éppen bevállalós, éppen ezért nagyon sokszor nem is kifejezetten az országhoz, hanem az úthoz és az utazóhoz párosítjuk az oltásokat – részletezte az osztályvezető, aki leszögezte: mindenkinek javasolja egzotikus utak előtt a lakhelyéhez legközelebb eső oltóközpont felkeresését (lásd: keretes írásunkat). Fontos az is, hogy személyesen kérjenek tanácsot.

Lehet viszont – sőt a főorvos szerint erősen tanácsolt is – az interneten már előzetesen is tájékozódni a kockázatokról. Erre több magyar nyelvű oldal is létezik, az egyik legismertebb az utazaselott.hu, de természetesen számtalan külföldi oldal is létezik.

Csecsemővel ne!

Sokan a hepatitis elleni oltást is kérik külföldi utazás előtt, még akkor is, ha nem egzotikus országba, hanem pusztán külföldre mennek pihenni. Mint dr. Siska Ilona hozzáfűzte, ezzel alapvetően nincsen probléma, viszont a hepatitis fajtáit általában keverik.

– Amelyet többször kell ismételni, az a B típus, és ez az, amely nem étel vagy víz útján terjed. Az A típust egyszer elég beadni indulás előtt, és egyéves védettséget ad, de meg lehet hosszabbítani egy második oltással. Viszont van egy kombinált oltás, ami A és B típusú hepatitis ellen is véd, ezt azoknak szoktuk javasolni, akik nagyon gyakran utaznak – részletezte a főorvos.

Fontos beszélni arról is, hogy milyen kötelező oltások megléte szükséges ahhoz, hogy a gyerekek a családdal együtt elutazhassanak nyaralásra.

– Nagyon fontos, hogy a gyermeknek az életkorhoz kötött oltásai meglegyenek, akár még az is előfordulhat, hogy egy-egy vakcina hiánya esetén annak beadását előre kell hozni. Ilyen például a kanyaróoltás, ugyanis a betegség több országban is felütötte a fejét, tizenöt hónapos kor alatti csecsemőket nem is javasolt egzotikus helyre vinni – emelte ki Dr. Siska Ilona.

Oltóközpontok

Debrecenben

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának Nemzetközi Oltóközpontja,

Debrecen, Rózsahegy u. 4 .,

Telefonszám: +36/52 550-700

Ha igénybe szeretné venni a szolgáltatást, a fenti elérhetőségeken előzetesen érdeklődni szükséges.

ImMed Utazási medicina és Védőoltási Központ

Debrecen, Mikszáth K. u. 21. és Debrecen, Bartók Béla utca 2-26., Telefonszám: 06 30 749 3457

Nyitvatartás: A magánrendelés kizárólag előzetes telefonos bejelentkezés után vehető igénybe.

Miskolcon

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának Oltóközpontja,

Miskolc, Meggyesalja u. 12.

Oltástanácsadás személyesen minden hétfőn, a hét többi napján telefonon, vagy e-mailben tájékoztatnak.

Telefon: 46/354-611 E-mail: nepegeszsegugy@borsod.gov.hu

Erzsébet Fürdő Gyógyászati és Szűrőközpontjának Oltóközpontja,

Miskolc Erzsébet tér 4. Bejelentkezés: Telefon: 0630/964-00-13

E-mail: erzsebetfurdo@erzsebetfurdo.hu Web: www.erzsebetfurdo.hu

Nyíregyházán

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának Nemzetközi Oltópontja, Nyíregyháza, Árok u. 41., Ügyfélfogadási idő: hétfő 9.00-11.00 és péntek 9.00-11.00., Tel: 42/501-002 vagy 42/501-008/130 mellék.

Ha igénybe szeretné venni a szolgáltatást, előzetesen érdeklődni szükséges.

