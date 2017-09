Számítanak a nyugdíjasokra Ózdon

A Jászi Oszkár úton található Inkubátor Házban megkezdte a működését az az iroda, ahová a dolgozni vágyó nyugdíjasokat várják. Ezzel egy időben megalakult a helyi Nyugdíjas Szövetkezet, amely első körben három nagy foglalkoztatóval, az Ózdi Acélművek Kft.-vel, az Almási Balogh Pál Kórházzal, valamint a Felkor 2000 Kft.-vel kötött együttműködési megállapodást.

Az idősebb korosztályban megvan a szükséges élet és munkatapasztalat.” Riz Gábor

A sajtótájékoztatóval egybekötött eseményen Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos elmondta: hazánkban kétmillió nyugdíjas él, akikről gondoskodik az állam. Ugyanakkor a kormányzat lehetőséget kíván adni azoknak, akik még éreznek magunkban erőt, elszántságot arra, hogy dolgozzanak.

Csak SZJA

– Természetesen ez nem kötelező, önkéntes alapon, a szövetkezeteken keresztül lehet munkát vállalni – folytatta Nyitrai Zsolt. – Méghozzá nagyon kedvező szabályozási, adózási környezetben. A 15%-os SZJA mellett ugyanis semmilyen más járulékot nem kell fizetni. Összességében egy jó kezdeményezés, hiszen a piacon munkaerőhiány van, a nyugdíjasoknak pedig lehetőséget nyújt arra, hogy a havi juttatásukat kiegészítsék.

Átadni a tapasztalatot

Riz Gábor, a térség országgyűlési képviselője hozzátette: az idősebb korosztályban megvan a szükséges élet- és munkatapasztalat, ezért ha némelyikük visszatér a munka világába, az több szempontból is hasznos lesz. Egyrészt a saját boldogulásukat könnyítik meg, másfelől a fiatalabbaknak át tudják adni azt a tudást, amelyet évtizedeken keresztül magukba szívtak. Különösen igaz ez a hiányszakmák esetében, amely Ózdon és a város környékén egyre nagyobb méreteket ölt. Kevés a kőműves, a festő, a lakatos, a villanyszerelő és a régi kohász mesterségek is kezdenek „kikopni”.

– Az Inkubátor Házban megnyílt irodát egy munka­erőpiaci szolgáltatást nyújtó helyként kell elképzelni – tette hozzá dr. Török Béla, a Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kft. ügyvezető igazgatója. – Kétoldalú lesz a tevékenységünk. Egyrészt a szövetkezetbe igyekszünk nyugdíjasokat megnyerni, toborozni és elhelyezni őket, másrészt a cégekkel történő kapcsolatfelvétel, az igényfelmérés is rendkívül fontos. Lényeges a személyes kontaktus, ezért az ügyfélszolgálati irodánkat az Inkubátor Ház harmadik emeletén lehet felkeresni, de adott esetben az ügyeket on­line is elintézhetik a nyugdíjasok. Arra bátorítok minden érintettet, hogy keressenek minket, igyekszünk a felek számára megfelelő megoldást megtalálni. Ismert, hogy Ózdon nagy méreteket ölt a munkaerőhiány, bízom benne, hogy a nyugdíjas réteg egy részének bevonásával ezen is lehet enyhíteni.

– ÉM-ME –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA