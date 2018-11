Szaloncukor, habkarika a receptmagazinban

Már csak egy hét, és megjelenik ünnepi magazinunk sok-sok karácsonyi recepttel. A receptek – megszokott ez már – pályázatunkra érkeztek, azok közül választotta ki a zsűri az általa legjobbnak ítélteket. Ez alkalommal olyan édességek desszertjeit is beválogatták, amelyek az ünnepi készülődés során is segítségére lehetnek olvasóinknak. Akár karácsonyfadísz készítéséhez is kedvet kaphatunk olvasgatva a sorokat, például amikor a habkarika leírását böngésszük. Szaloncukor készítéséhez is kedvet kaphatunk akár, ami szépen becsomagolva a fenyőfára is felkerülhet. (Már ha nem fogy el hamarabb, mielőtt becsomagoltuk volna.)

Glutén- és tejmentes

Toplenszki Józsefné olvasónk neve ismerősen csenghet azoknak, akik oldalunkat rendszeresen olvasgatják. Ibolya többször nyilatkozott lapunknak, hiszen majd minden alkalommal pályázik recept­versenyünkön, és a zsűri rendszerint be is választja finomságait a nyertesek közé. Ez történt most is: glutén- és tejmentes szaloncukor­receptje nagy sikert aratott. Ezt a receptet osztjuk meg most önökkel mintegy ízelítőként a magazinból.

Diós-narancsos szaloncukor

Toplenszki Józsefné receptje

Hozzávalók:

Töltelékhez:

50 g darált dió, 25 g kókuszreszelék, 125g mazsola, 1 db narancs reszelt héja, 1 ek. narancslé, 1 csapott tk. őrölt fahéj

Bevonathoz:

étcsokoládé (53 százalékos)

Elkészítése:

A mazsolákat válogassuk át, majd öntsünk rá forró vizet és tegyük félre. Egy nagyobb tálba mérjük bele a kókuszreszeléket, a darált diót, fahéjat. Reszeljünk bele egy narancshéjat és adjuk hozzá a narancslevet is. A mazsolát szűrjük le és botmixerrel pürésítsük, majd ezt is adjuk a többi hozzávalóhoz és alaposan keverjük össze. A tenyerünkbe formázzunk belőle egyforma méretű szaloncukorformákat, majd rakjuk őket egy szilikonos sütőpapírral fedett tálcára és tegyük őket hűvös helyre, (de ne hűtőbe!) 1 napra szikkadni. Egy nap elteltével olvasszuk meg a csokoládét vízgőz felett. Ha túl sűrű, kevés olvasztott kókuszzsírral hígítjuk. Mártsuk a szaloncukrokat a megolvasztott étcsokoládéba és a papírra visszatéve hagyjuk rajtuk megkötni a csokoládét.

