Szállodaszövetség: az üzleti turizmus lehet a kitörési pont

Flesch Tamás az M1 aktuális csatorna szombat délelőtti műsorában elmondta, hogy a statisztikák alapján a 3, a 4 és az 5 csillagos szobák iránt is nőtt a kereslet, a foglaltság a belföldi forgalomban 8, a külföldiben 15 százalékot emelkedett. Rövidesen a kapacitások növelésére is szükség lesz, ezért 10-12 százalékkal növelik a szobák számát Budapesten.

Az alelnök szerint a marketing kiemelten fontos, és jól is működik Magyarországgal kapcsolatban, amit az üzleti turizmus fellendítésére is használni kell. Szerinte ez a piaci rés Magyarország számára, és a kormányzat is gondolkodik azon, hogy miként lehetne “lefedni” ezt az utazási fajtát.

– MTI –

