Szálloda vagy valami más?

Olyannyira, hogy az egyik első és legnépszerűbb alkalmazás, az Airbnb segítségével a világ olyan pontjain is pillanatok alatt találhatunk kedvező áron szállást, ahol a madár se jár. Példának okáért, a Húsvét-szigeten ötezer forintért már saját sátrat is bérelhetünk, ahol a vendéglátónk a rendelkezésünkre áll, ha szeretnénk mélyrehatóan megismerkedni a helyi szokásokkal és a kultúrával.

Nálunk is működik

Értelemszerűen megyénkben is számtalan kiadó ingatlan áll a turisták rendelkezésére az Airbnb-n. Sőt, konkrét listát is ad a portál a húsz legszívesebben látogatott szállásról, ami Miskolc belvárosára, Miskolctapolcára, valamint a Bükkre korlátozódik. Ezeknek a felméréseknek pedig nyugodtan hihetünk, hiszen maguk a korábbi szállóvendégek pontoznak és szöveges ismertetővel is bővítik információinkat, így a nagy csalódások elkerülhetők.

Az árak éjszakánként négyezer forint körül kezdődnek, a plafon pedig a harmincötezres kiadó ingatlan. Fontos azonban megjegyezni, hogy az árképzés itt mindig az adott szálláshely egészére vonatkozik, nem pedig egy vagy két főre. A kibérelhető szobák vagy teljes ingatlanok átlag­ára így tizenkétezer forint körül alakul.

Más a célközönség

Felmerül azonban a kérdés, nem lehetetlenítik-e el kedvező áraikkal az Airbnb-n hirdetett lakások a helyi szállodákat és vendéglátóhelyeket. Felmérésekkel cáfolták ezt és több, hasonló vélekedést a közösségi szállásmegosztóval kapcsolatban a Budapesti Gazdasági Egyetem és az MTA CSFK Földrajztudományi Intézetének kutatói. Ugyanis, ha alaposan szétnézünk az oldalon, láthatjuk, hogy egy-egy ingatlan bérleti díja a három-négy csillagos hotelszobák tarifájával hasonló nagyságrendű. Ez akkor is érvényes, ha a lakásokban található szobákat is hozzászámoljuk. Arról nem is beszélve, hogy a szállodák számtalan többletszolgáltatással várják vendégeiket.

Összességében leszögezhetjük, hogy a professzionális vendéglátóhelyek és az Air­bnb-n szállást hirdetők célközönsége teljes mértékben különböző. A közösségi szállásmegosztók anno azért szereztek maguknak létjogosultságot, mert vendégeik olyan lakhatási lehetőségre vágytak, ahol testközelből megismerhetik az adott hely kultúráját, barátságokat köthetnek, és szállásfoglalóik nagy része még most is ugyanezt a hangulatot keresi.

A tények

Az oldal több mint 2 000 000 hirdetéssel rendelkezik a világ 191 országának 34 000 városában. A céget 2008 augusztusában alapították a kaliforniai San Franciscóban, ahol a székhelye is található. Az Airbnb tevékenységét Magyarországon a 2010-es évek elején kezdte meg. Kezdetben csak lassan növekedett a lakáskiadásnak ez a formája, viszont 2015-ben szinte robbanásszerűen ugrott meg a lakáskiadók száma. Forrás: Wikipédia

