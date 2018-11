Szálló por – Több településen romlott a levegő minősége

A Nemzeti Népegészségügyi Központnak (NNK) kedden az MTI-hez eljuttatott tájékoztatója szerint egészségtelen volt a levegő minősége Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Putnokon és Vácon. Az ország középső és a Dunától keletre eső területein szinte mindenhol meghaladta a kisméretű aeroszol részecskék (PM10) koncentrációja az egészségügyi határértéket. Így további tizenhat településen kifogásolt volt a levegő minősége. Ezek: Budapest, Debrecen, Dorog, Dunaújváros, Eger, Hernádszurdok, Kazincbarcika, Oszlár, Salgótarján, Sajószentpéter, Százhalombatta, Szeged, Székesfehérvár, Szolnok, Tököl, Veszprém.

Szigeti Tamás, az NNK levegőhigiénés szakértője az MTI-nek elmondta: az érzékeny lakosságcsoportba tartoznak a gyermekek, az idősek, a légúti-, illetve szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedők. Nekik azt javasolják, hogy amikor egészségtelen a levegő minősége, lehetőleg kevés időt tartózkodjanak a szabadban.

A légszennyezettség először légúti megbetegedéshez vezethet: légúti irritációt, nehézlégzést, köhögést okozhat. Ha pedig hosszan tartóan rossz a levegő minősége, ezek a tünetek súlyosbodhatnak, illetve szív- és érrendszeri megbetegedésekhez is vezethet. Ezért az egészséges lakosságnak is azt javasolják, hogy ahol rossz a levegő minősége, lehetőleg kerüljék a forgalmasabb utakat, ne végezzenek kültéren fizikai munkát, és ne sportoljanak a szabadban. A kerékpárosoknak is azt javasolják, hogy kerüljék a forgalmas utakat és viseljenek megfelelő védőmaszkot. Külön kiemelte, hogy a gyermekek is minél kevesebb időt töltsenek a szabadban.

Szigeti Tamás elmondta: a helytelen lakossági tüzelés jelentősen hozzájárul a rossz levegőminőség kialakuláshoz. A kedvezőtlen meteorológiai körülmények miatt pedig – mint a szél- és csapadékmentes idő – nem csökken a kibocsátott szennyezőanyag koncentrációja. A nem megfelelő anyagok – mint a műanyagok, gumiabroncs, ruházat, nedves és a kezelt fa – égetésének káros hatása lehet az egészségre.

A levegőhigiénés szakértő azt mondta: amíg szél, illetve csapadék nem várható, a légszennyezettség sem csökken. A következő 1-2 napban így várhatóan nem javul a levegő minősége.

