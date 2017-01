Szálló por – Az ország nagy részén veszélyes a levegő

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint nem várható, hogy javulna a levegő minősége, mivel a héten is többfelé várható tartós köd, és csak néhol élénkülhet meg a szél.

Az OKK térképén hétfőn az ország keleti felében, a középső területeken, s néhol a Dunántúlon is – összesen húsz települést (köztük a fővárost) jelöltek a veszélyes levegő minőséget jelző piros színnel.

A légszennyezettség mértéke a nyugati országrészben is csak némileg alacsonyabb. Itt is hét település – Pécs, Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém, Sopron, Szombathely és Szengotthárd – levegőjét minősítették egészségtelennek. Emellett Ajkán is kifogásolt a levegő minősége.

A levegő szennyezettségének egészségügyi értékelése egy index alapján történik. Az OKK a légszennyező anyagok legfontosabb egészségkárosító hatásai alapján négy szintet különít el: kék (elfogadható), zöld (kifogásolt), narancssárga (egészségtelen), piros (veszélyes). Az önkormányzatok az utóbbi két kategória alapján rendelhetik el a szmogriadó tájékoztatási, illetve riasztási fokozatát.

Az elmúlt napokban több településen – a fővárosban, Miskolcon, Nyíregyházán és Salgótarjánban – is elrendelték a szmogriadó valamely fokozatát.

Az ÁNTSZ arra figyelmeztet, hogy a levegő magas szálló por tartalma miatt az arra érzékenyeknél légzőszervi tünetek jelentkezhetnek (köhögés, nehezebb légzés), panaszaik súlyosbodhatnak.

– MTI –

