Szállás pedig lenne, csak oda nem akarnak bemenni

Nemrég írtunk arról, hogy a nyáron hajléktalanok költöztek Diósgyőr központjába, a régóta üresen álló, egykori koronauradalmi épületbe. Az udvaron nyakig érő gazt találtunk, és rengeteg szemetet. A házban szintén térdig ért a lomok sokasága. Emberekkel nem találkoztunk, de kiderült, laknak ott. Három mocskos szivacs az ágyuk, az edényeket pedig az ablak belső párkányán tartották. A ház bejárata előtt téglából és hűtőrácsból eszkábáltak maguknak tűzhelyet. A szomszédos intézmények lakói arra panaszkodtak, hogy a régi épületbe költöző emberek esténként hangoskodnak, isznak, gyógyszereket öntenek a szomszédos üzletek parkolójába, és elriasztják a vásárlókat. Mivel a történelmi épület a város tulajdonában van, kérdéseket küldtünk az önkormányzatnak. Többek között szerettük volna megtudni, hogy a hajléktalanok által elfoglalt épülettel mi a terve az önkormányzatnak, hogy műemléképület-e, miért lakhatnak benne hajléktalanok, intézkedtek-e már az ügyben a rendőrök vagy a rendészek, és hogy miért nem gondozza senki az épületet és annak udvarát.

Kitakarították

Választ ugyan nem kaptunk, de riportunk után néhány nappal a szomszédos intézmények és üzletek dolgozói jelezték, a közmunkások takarítják az udvart és a házat. Vasárnap ismét ellátogattunk Diósgyőrbe. Valóban sokkal jobb állapotot találtunk ott, mint korábban. Az udvart kitisztították, a levágott gazt és bokrokat a szomszédos parkolóba rakták le, de már majdnem mindet elszállították. A háznak több bejárata van, közülük háromról feszítették le korábban az OSB-lapot a hajléktalanok. Az önkormányzat emberei valószínűleg mind a hármat újra beszögelték a napokban, de az utolsó ajtóról ismét leszedték a lapot az illetéktelen behatolók. Benéztünk, itt most két koszos matrac hever a földön, rajtuk paplanok, de embereket nem láttunk.

© Fotó: Kozma István

Hajléktalan emberekkel a várost járva egyébként máshol is találkozunk.

Padon, földön

A Búza tér környékén gyakran alszanak a padon, vagy a földön a piac és a Centrum áruház tövében. (Bár az aluljáró melletti padot a napokban elszállították.) Felmerül a kérdés. A hajléktalan emberek miért nem hajléktalanszállókon vagy a számukra kialakított helyen töltik a napjaikat, éjszakáikat. Miért kényszerülnek arra, hogy üres házakat foglaljanak el? A probléma forrását Duberné Dunaveczki Éva, a Vöröskereszt Hajléktalanokat Gondozó Központjának intézményvezetője világította meg.

© Fotó: Kozma István

Elöljáróban hangsúlyozta: minden hajléktalan ember számára van hely a nappali melegedőkben az éjjeli menedékhelyeken, illetve az átmeneti szállásokon. Miskolcon 3 szervezet nyújt szállást a fedél nélkül élőknek, még azoknak is, akik rendszeresen alkoholt fogyasztanak, hiszen ez nagy részükre jellemző. Az utcai szociális munkások minden alkalommal felajánlják a melegedőt és a menedékhelyet. A probléma azonban az, hogy nem mindenki hajlandó bemenni a szállásokra. Az okok különbözőek. Akik párban élnek, azt mondják, ők egy éjszakát sem bírnak ki, hogy nem az asszony mellett aludjanak. A szállásokon ugyanis külön szobában vannak a férfiak és a nők. Van, aki arra hivatkozik, hogy a szállón ellopják a holmiját, de legtöbbször az az igazi ok, hogy a hajléktalan emberek egy része nehezen alkalmazkodik a közösséghez. Az éjjeli menedékhelyen 15-20 fő kerül egy hálóba, ahol gyakran kialakul konfliktus is. Az egymástól való lopás sem lehet igazi indok, mert a hajléktalanoknak legfeljebb némi ruhájuk van, azt azonban a szállókon pótolni tudják. És ha mégis van valakinek értéktárgya, azt a portán le lehet adni értékmegőrzésre. Az is előfordul, hogy egy hajléktalan pszichiátriai betegségben szenved. Vannak ugyan a megyében pszichiátriai intézetek, de ezekbe nehéz bekerülni, és itt térítési díjat is kell fizetni – sorolta a gondokat az intézményvezető.

– Hegyi Erika –

Kényszeríteni nem lehet senkit

– Kényszeríteni senkit nem lehet arra, hogy igénybe vegye a szociális intézményeket. Az utcán élő hajléktalanok számára igazából az úgynevezett fűtött utca lenne a megoldás. Itt felügyelet nélkül úgy élhetnének, ahogy akarnak, de a téli hidegben mégsem lennének életveszélyben. Ilyen azonban nincs Miskolcon, és pályázati lehetőség sincs a kialakítására – jelezte Duberné Dunaveczki Éva.

Hozzátette: az önkényes lakásfoglalókat a rendészeknek és a rendőröknek kell ellenőrizniük. Fel kell szólítaniuk őket, hogy menjenek be a nekik kialakított intézményekbe. Ha nem mennek, büntetésre számíthatnak. A hajléktalanokat gondozó intézmények dolgozói azonban azonkívül, hogy felajánlják a szálláslehetőséget, egyéb intézkedést nem tehetnek.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA