Szakértőkre vár a bíróság a boldvai csecsemőgyilkosság ügyben

A Miskolci Törvényszék múlt héten tartott újabb tárgyalást a boldvai csecsemőgyilkosság ügyében. A vádirati tényállás szerint a vádlottak egy háztartásban éltek. Az I.rendű vádlott tíz éven át kényszerítette vér szerinti leánygyermekét arra, hogy vele szexuális kapcsolatot létesítsen. A lány terhes lett és titokban gyermeket szült. A gyermek származását titkolták a településen, apa nélkül anyakönyvezték. A lány, aki egyben az ügy III. rendű vádlottja, ismét teherbe esett.

Ekkor az I. rendű vádlott és felesége, a II. rendű vádlott – aki évek óta tudott a szexuális erőszak tényéről, és az ellen semmit nem tett – közösen elhatározták, hogy a terhesség tényét eltitkolják. A gyermek születését követően az életképes csecsemőt ruhába tekerték és egy táskába helyezve az ágyneműtartóba rejtették. A csecsemő ellátatlanság miatt, körülbelül négy óra múlva meghalt.

A három ember ellen tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére, előre kitervelten, társtettesként elkövetett emberölés bűntette és más bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás.

A bíróság jelenleg szakértői véleményekre vár, a nőgyógyászati szakvélemény nem készült el a tárgyalásig, dr. Horváth Mária bírónő pedig pszichológiai, pszichiátriai szakvéleményt is kért. Erre azért van szükség, mert a harmadrendű vádlott vallomásában szülés utáni ájulásra utalt, s azt is tisztázni szükséges, a szülés miatti különleges állapot befolyásolhatta-e a cselekmény elkövetésében.

A tárgyaláson ismertették az elsőrendű vádlott, az apa beadványát, amelyben azt kéri, csak a szexuális erőszak miatt vonják felelősségre, az újszülött meggyilkolásához nincs köze. Állítása szerint lánya terhességéről nem tudott, amikor rákérdezett, a lánya letagadta. A másodrendű vádlott egy férfi ismerősével való kapcsolattartásra vonatkozó beadványát a bírónő nem engedélyezte.

A per október 9-én a szakértői vélemények ismertetésével és a perbeszédekkel folytatódik, a tervek szerint pedig október 11-én pedig ítéletet is hirdetnek.

ÉM-TB

Saját édesapjától született gyermeke, nem hagyták életben az újszülöttet Boldván Miskolc, Boldva - A vád szerint az apa, az anya és a lánya előre eltervezték, hogy megölik a csecsemőt. Csütörtökön folytatódik a Miskolci Törvényszéken a per, amelyben „előre kitervelten, tizennegyedik életévét be nem töltött sértett sérelmére elkövetett emberölés, szexuális erőszak és kiskorú v... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA