Szakértői telefon: Elkeseríti, hogy milyen a bőre? Van megoldás!

A tél a legjobb időpont a bőrproblémák kezelésére, mondta lapunknak Huszti-Papp Andrea mesterkozmetikus, kozmetikus szak­oktató, a White Lady Salon tulajdonosa. Ilyenkor kicsit lenyugszik a bőr a nyári megterhelés után, és szívesen veszi a téli megújító kezeléseket. Ma már sok-sok lehetőség van a regenerációra és a bőrhibák enyhítésére, Andrea elmondja, a kozmetikai ipar fejlődésével új és új gépi kezelések állnak rendelkezésre. Ilyenkor érdemes kipróbálni a bőrfeltöltő, antiage, azaz az öregedést lassító kezeléseket ugyanúgy, mint a mimikai ráncokat eltüntető, a mélyebb barázdákat halványító beavatkozásokat. A szőrrend­ellenességek kezelésének is most jött el az ideje. Nyáron ugyanis sokszor borotvával vagy nem túl szakszerűen szőrtelenítünk, benő a szőrszál, gyulladttá válik a szőrtüsző: ezeken is tud segíteni a kozmetikus.

Számtalan probléma adódhat még: a gyulladásos bőr, a kipirosodás, a különböző foltok. Ez utóbbi is sokféle lehet, hormonális okok, májfoltok, öregségi foltok jelenhetnek meg a bőrön, mindegyiknek más és más az ellenszere. A kozmetikus abban is tanácsot adhat, hogy milyen kozmetikumokat, krémeket használjunk a téli hónapok idején. Nagyon fontos például, hogy a nagy hidegben ne vízalapú legyen az arckrémünk, hiszen a benne lévő víz megfagyhat, így károsítja a bőrt.

ÉM-HM

Szakértői telefon

Huszti-Papp Andrea mesterkozmetikust, a White Lady Salon tulajdonosa pénteken délelőtt 11 és 12 óra között lesz szerkesztőségünk vendége, akkor várja olvasóink hívásait a 30/986-06-42 számon. Kérdéseiket előzetesen is elküldhetik a mariann.hajdu@eszak.hu e-mail-címre.

