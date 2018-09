Szakértő: Németországban változások érzékelhetők

A szakértőt az M1 aktuális csatorna vasárnap reggeli műsorában többek között annak kapcsán kérdezték, hogy legalább kilenc ember megsérült a szombat esti bevándorlásellenes megmozduláson és a párhuzamosan zajló ellentüntetésen a szászországi Chemnitzben. A hatóságok közlése szerint mintegy 4500-an tiltakoztak a szövetségi kormány menekültpolitikája ellen, míg 3500-an gyűltek össze az ellentüntetésre.

Kiszelly Zoltán szerint Németország ott tart, ahol 2010 előtt Magyarország. Akkor a magyar társadalomban úrrá lett a “kilátástalanság, a reménytelenség”. Most a német társadalom is kilátástalannak látja helyzetét – vélekedett a szakértő. Szerinte a nagyvárosokban az átlag német egyre nehezebben tudja életszínvonalát fenntartani. Emellett a migráció is megváltoztatja a hétköznapokat. Mindezekre a politika nem ad választ – fűzte hozzá.

Emellett Németországban gondot jelent a munkaerőhiány: nincs, aki a gyerekekkel foglalkozzon, nincs gyári munkás – mondta Kiszelly Zoltán, hozzátéve, hogy emiatt Angela Merkel német kancellár egy “új Soros tervet” akar végrehajtani. Ennek lényege, hogy a jelenleg Olaszországban lévő 600 ezer menedékkérőt visszaküldenék, de ugyanennyi embert hoznának be legálisan repülőn. Őket pedig kvóta alapján osztanák szét az európai országokban – fejtette ki a szakértő.

– MTI –

