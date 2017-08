Szakértő: megugrott a kínálat az albérletek piacán

Balogh László az M1 aktuális csatorna szombat délelőtti műsorában közölte: azért ugrott meg a kínálat, mert sokan tudatosan készültek erre az időszakra és a közelmúltban vásárolt ingatlant csak most hirdették meg. Emellett azok után is felszabadulnak az ingatlanok, akik júliusban kötötték első éves szerződésüket és most is nyári fordulóval költöznek.

Megemlítette, hogy Budapesten a korábbi 130-140 ezer forintról 150 ezer forintra nőtt az átlagos albérleti ár, Kelet-Magyarországon 60-80 ezer, Nyugat-Magyarországon pedig 80-100 ezer forintot kérnek átlagosan egy albérletért havonta.

Beszélt arról is, hogy a fiatalok leginkább a kis garzonokat vagy a nagy alapterületű lakásokat keresik, utóbbit azért, hogy többen beköltözve megosszák az albérlet költségeit.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA