Szakértelem és elhivatottság a Miskolc Motorsnál

Közel tíz év után van újra BMW márkakereskedés Miskolcon, „társbérletben” a keleti országrészben elsőként megnyílt MINI-vel. Az alig egy hónappal ezelőtti megnyitót követő tapasztalatokról is kérdeztük Szabó Gergelyt.

– A hosszúra nyúlt szünet miatt nagy volt a várakozás, így a nyitás óta fokozott érdeklődést tapasztalunk az ügyfelek részéről. Ez egyaránt igaz a BMW-re és a MINI-re – jelezte Szabó Gergely, aki a banki szektorban vezetőként töltött több mint 15 éves – javarészt autófinanszírozási – tapasztalattal érkezett a Miskolc Motorshoz.

Mint mondta, az elmúlt hetek is megerősítették, hogy a BMW vásárlóit nagyfokú lojalitás jellemzi, hűek a márkához, így az érdeklődők és a vásárlók többsége jelenleg is BMW-vel jár. Aki egyszer beleült egy BMW-be, nagy valószínűséggel nem fog más márkát választani a későbbiekben – véli Szabó Gergely.

– A BMW jelen pillanatban világ szinten és Magyarországon is a második helyet foglalja el az eladások tekintetében a három prémium márka között, de rövid távú cél, hogy visszavegye az első helyet, s ennek érdekében egy új modelloffenzívát indított. Itt az új X5-ös, ami már a miskolci szalonban is megtekinthető, illetve hamarosan kipróbálható. Hamarosan jön az újra gondolt 8-as széria, illetve jövő tavasszal három modell érkezik: az új 3-as sorozat, az X7-es, ami a kategória csúcsát fogja jelenteni, és a Z4-es, ami hosszú szünet után tér vissza. Fél éven belül öt új modellt mutatunk be, ami jelzésértékkel bír atekintetben, hogy a BMW komolyan gondolja, hogy szeretné visszavenni a vezető szerepet – hangsúlyozta Szabó Gergely.

Mint mondja, a BMW-nél is érvényesül a trend, hogy a vásárlók többsége a SUV-ok valamelyik képviselőjét keresi. Ez nem azt jelenti, hogy a limuzinoknak leáldozott, hiszen a vállalkozók körében továbbra is kedvelt, de a hazai piacon a legtöbbet értékesített BMW az elmúlt időszakban az X5-ös volt.

– A SUV-ok mellett a BMW is egyre nagyobb figyelmet fordít a városi közlekedésben használt kisautókra, illetve felértékelődött a plug-in hibridek és az elektromos autók jelentősége, hiszen nem mindegy, hogy a dugóban ülve mennyi üzemanyagot használunk el, illetve mennyire szennyezzük a város levegőjét. Ezek a modellek tökéletesek a városi közlekedésben, de hosszabb utakra is bátran elindulhatunk velük, hiszen a villanymotort egy erős benzinmotor egészíti ki, ami dinamikus vezetést és normál átlagfogyasztás biztosít. S mivel októbertől újra elérhető a 1,5 millió forintos állami támogatás, az áruk megközelíti a hasonló teljesítményű benzines vagy dízelautók árát.

Hogy melyek a legkedveltebb BMW-modellek ?

– Az országos adatokat látva mondhatom, hogy az X3-as és az X5-ös vezetik a ranglistát, de az idei új modellek, az X2-es és az X4-es is népszerű, illetve a klasszikus limuzinokból az 5-ös tart nagy érdeklődésre számot – ismertette a szalonvezető, akitől azt is megtudtuk, hogy a miskolci márkakereskedés vezetése 40 darabos eladást tűzött ki célként erre az évre BMW-ből és MINI-ből, hosszú távon azonban 150 darabot szeretnének eladni évente.

Arra a kérdésre, hogy ki vásárol MINI-t, kit szeretnének megszólítani a márkával, Szabó Gergely elmondta: rétegmárka, ami ugyanolyan prémium minőséget képvisel, mint a BMW. Bár a kinézete fiatalosabb és bohókásabb, de a motorválaszték és a felszereltség abszolút minőségi élményt nyújt. Nem titkolt céljuk, hogy a prémium szegmensből hasítsanak ki minél nagyobb szeletet.

– A nyitást követően egyénre szabott akciókkal várjuk az ügyfeleket. Ilyen például, hogy jelentős kedvezményt adunk a téli kerékre, ha még az idén megrendeli új autóját az ügyfél. A készleten lévő autókat, valamint a kifutó modelleket akár 20 százalékos kedvezménnyel kínáljuk – tudtuk meg.

A Miskolc Motors tulajdonosai „nagyot húztak” azzal, hogy leszerződtették Juhász Arnoldot és csapatát, aki az elmúlt években a BMW-k első számú szervizese volt Miskolcon, s ennek köszönhetően a márkaszerviz az első naptól kezdve nagyon jó kihasználtsággal működik.

– 2003-ban kerültem kapcsolatba a BMW-vel, és az előző márkakereskedés 2009-es bezárásig dolgoztam a hivatalos márkaszervizben. A májusi bezárást követően kézenfekvő volt számomra, hogy nyitunk egy BMW-k javítására szakosodó szervizt, hiszen az ügyfélkör adott volt. Az eltelt kilenc év alatt jelentős ügyfélkört építettünk ki. Mivel a felkérés a teljes csapatnak szólt, az átállás zökkenőmentes. Jelenleg azon dolgozunk, hogy maximálisan megfeleljünk az importőr által támasztott igen magas elvárásoknak. Ennek érdekében az 5 fős csapatunkhoz csatlakozott két új kolléga, akik szintén nagy szakmai múlttal rendelkeznek – összegezte Juhász Arnold, a szakszerviz vezetője.

Arra a kérdésre, hogy mi jelenti a legnagyobb kihívást az új környezetben, Juhász Arnold azt mondta: mivel összeszokott csapatról van szó, csupán optimalizálni kell a feladatokat, hogy az autó átvételétől az átadásáig zökkenőmentes legyen a munka, és a lehető legrövidebb időt töltsenek a kötelező adminisztrációval. A várakozás idejére kellemes körülményeket biztosítanak ügyfeleik számára, akik a szervizelés ideje alatt akár tesztelhetik a legújabb modelleket, de igény szerint csereautót is biztosítanak számukra.

Juhász Arnold hangsúlyozta, a modellpaletta folyamatos frissülésével a szervizben dolgozó szakembereknek lépést kell tartaniuk, a legújabb ismeretekhez az importőr saját tréningeket szervez.

A szervizben teljes körű szolgáltatást nyújtanak a kötelező szerviztől kezdve a garanciális és a garancia időn túli javításokig. Teljes körű biztosítási ügyintézéssel állnak ügyfeleik rendelkezésére, és a cégcsoporton belül a Miskolc Autónak köszönhetően a karosszériajavítást és a fényezést is házon belül végzik. A nyitást követően a szervizre vonatkozóan is egyénre szabott kedvezményeket kínálnak ügyfeleiknek a munkadíjból, vagy az alkatrészek árából. A márkaszervizbe valamennyi BMW és MINI tulajdonosát várják.

