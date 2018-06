Szakaszosan újulnak meg Borsodban utak

Áprilisban, majd májusban is hírt adtunk arról, hogy az országos útfelújítási program kapcsán megyénkben is több útszakasz új aszfaltréteget kap. Két hónappal ezelőtt hat útvonal több szakaszán indulhatott el a munka azzal, hogy a Magyar Közút Zrt. átadta a munkaterületet a kivitelezőnek. Mindenhol rendben el is indultak a felújítások, csupán a Gesztely–Bőcs–Kesznyéten útszakasz az, ahol hiába hirdeti a tábla Hernádkak elején az útfelújítást, nem történt semmi. Azaz, hogy a semmi mégsem, ugyanis Hernádkakon és Hernádnémetiben is kátyúzott június elején a Közút az aszfaltcsere helyett, illetve Kesznyéten belterületén kezdtek dolgozni, noha, az a vége a szakasznak. Közben újabb utakon indulhatott el a munka megyénkben.

Két újabb útszakaszon indulhatott el a munka

Országosan mintegy 500 helyszínen indulhatnak el a teljes körű útfelújítási munkák két programon belül, az egyes projekteket összesen három ütemben valósítják meg. Ehhez figyelembe veszik a kivitelezői kapacitásokat, a beruházások ütemezett finanszírozását (országosan több mint 160 milliárd forintos programcsomagról van szó), a projektekkel járó forgalomkorlátozásokat és az adott útszakaszt érintő egyéb beruházásokat.

Kerékpárút is

„Az útfelújítási programok valamennyi megyét érintik, számos olyan fő- és többnyire mellékúti szakasz rekonstrukciója valósulhat meg, melyek érzékelhető változást hoznak a felújításban érintett települések lakóinak közlekedésében. Mint minden európai uniós vagy hazai forrásból megvalósuló útfelújítás esetén, ezúttal is tájékoztató táblák kihelyezésével hívjuk fel a közlekedők figyelmét, hogy az adott szakasz meg fog újulni” – tájékoztatott megkeresésünkre a Magyar Közút.

Az egyes felújítási programokban szereplő projektek ütemezetten, az előzetes terveknek megfelelően haladnak, szó sincs csúszásról. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében idén mintegy 166 kilométeren indulhatnak el munkálatok, jelenleg 15 szakaszon, 45 kilométeren dolgoznak a kivitelezők, tudatták.

„Társaságunk a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretein belül a 3607 jelű Gesztely-Bőcs-Kesznyéten összekötő út 0+850-3+375 kilométerszelvények közötti szakaszán végezhet felújítási munkálatokat. Ezen kívül idén Hernádnémeti önkormányzata sikeresen pályázott kerékpáros létesítmény kivitelezésére egy külön, önkormányzatok részére kiírt programban, ami a felújítással érintett 3607 jelű út Hernádnémeti átkelési szakaszán kerékpársáv hozzáépítésével van tervezve.”

Július közepén

„A két munka külön támogatási keretből valósul meg, de műszaki és pénzügyi (kettős finanszírozás kizárása) szempontok miatt fontos ezek összehangolása. Jelenleg az önkormányzati projekt kivitelezőjének kiválasztása zajlik, ennek sikeres lezárását követően lehet kezdeni a kivitelezést. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a legkorábbi kezdési időpont 2018 július közepe lehet” – írták az ominózus útszakasz kapcsán.

Közben a társaság arról is tájékoztatta lapunkat, hogy két különböző forrásból elindulhat a Vilmány-Vámosújfalu és a Zádorfalva-Múcsony összekötő út felújítása is. A teljes körű felújítása során a kivitelezők a kopóréteg profilmarásáról, a süllyedéseknél a teljes pályaszerkezet cseréjéről, a kiegyenlítő aszfaltréteg és az új kopóréteg terítéséről, az új tartós burkolati jelek felfestéséről, valamint a KRESZ-táblák igény szerinti cseréjéről és pótlásáról is gondoskodnak. A munkálatok ideje alatt félpályás útlezárásra kell számítaniuk az arra közlekedőknek. Vilmánynál előreláthatóan 90, míg Zádorfalvánál 75 napig dolgoznak majd.

– Horváth Imre –

Ismét javítani kell a javított útszakaszt a Csermőkén Miskolc - Bár alapos útjavítást végzett a Magyar Közút Zrt., mégis megsüllyedt a kijavított út egy kis szakasza. A Csermőkei úton, a tapolcai csomópont felé haladva az Egyetemváros mellett a jelentős teherautó forgalom miatt már egy ideje megsüllyedt az út, ezért a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a k... Tovább a cikkhez

Négy út kap új aszfaltot Miskolcon és környékén Miskolc - Elkezdődtek a munkálatok, 320 millió forintos beruházás keretében megújul Miskolcon a 3-as számú főút 1,7 kilométer hosszú szakaszon, a Baross Gábor csomóponttól az egyik nagykereskedelmi áruházig kap új burkolatot. Összességében 12 kilométeres szakaszt tesznek rendbe 800 millió forintb... Tovább a cikkhez

360 fokos videó: Nyáron megújul a miskolci 3-as út egy szakasza - dugókra számíthatunk Miskolc - Június 13-a és augusztus 31-e között felborul Miskolc közlekedése. A 3-as út Baross Gábor úti csomópontjától a Metro áruház előtti jelzőlámpáig terjedő szakaszán felújítási munkálatok zajlanak. Kicserélik az útburkolat mellett a közműszerelvényeket és a kiemelt szegélyeket. Bejártuk az... Tovább a cikkhez

Hétvégén is okozhat dugókat az útfelújítás Miskolcon Miskolc - Türelemre és óvatosságra inti a rendőrség azokat, akik hétvégén útnak indulnak. Vélhetően kevesen vannak a városban, akik még nem értesültek róla, hogy a napokban megkezdődött a 3-as főút József Attila úti szakaszának felújítása. [caption id="attachment_3893409" align="aligncenter" w... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA