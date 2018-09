Szájápolás: rossz szagú a kutyám lehelete

Az erős szájszag a kutyák esetében egyéni jellemző is lehet. Ezért először ezt a tényt is vegyük figyelembe, mielőtt súlyosabb következményekre gyanakodnánk! Viszont, ha a szokásosnál kellemetlenebb szagot érzünk a kutyánk szájából, és tudjuk, hogy nem ehetett semmi olyan ételt, szemetet, elhullott állatot, ami ezt okozná, jusson eszünkbe, hogy ez akár egy komolyabb egészségügyi problémára is utaló jel lehet. Ezt a rossz leheletet egy baktérium is okozhatja, de jobb utánajárni, kérjük ki állatorvos segítségét.

Milyen problémákra utalhat a rossz lehelet?

Ínyprobléma

Fogkő-probléma

Rossz minőségű vagy összetételű állateledel

Vesebetegség

Cukorbetegség

Ezen betegségek megállapításához mindenképp állatorvos kell. Egy fogászati szűrés alkalmával kezelésbe veszik a rossz fogakat, a beteg ínyt. Sokszor a rendszeres fogászati szűrések alkalmával kell megkérni a fogorvost, hogy vizsgálja meg alaposan a kutya szájüregét, mert túlságosan erős a lehelete, ezt eddig nem tapasztaltuk. Gyulladást okozhat egy fogak közé ragadt falat, ami megromolva okoz kellemetlenségeket, de lehet a fogkő is, mely jelenléte utalhat egy olyan baktériumra a szájban, mely a rossz leheletet okozza.

Viszont, ha bevezetjük a napi száj és ínyápolás keretein belül a fogmosást – főleg kistestű kutyák esetében – elkerülhetőek a rossz lehelet okozta problémák. Erre jó megoldás lehet, a speciálisan kutyák számára fejlesztett speciális fogkefék, fogkrémek, de meleg szívvel ajánljuk a fogápolást elősegítő szárított jutalomfalatokat. Bármilyen furcsa, de egy speciálisan kifejlesztett játékrágcsával is jelentős sikereket érhetünk el a kelletlen szájszag ellen.

Ha szeretnénk megelőzni a kellemetlen leheletet, érdemes megelőzni azt a Platinum Oralclean+Care fogápoló gél segítségével, ami enyhíteni tudja a fogínygyulladást, eltávolítja a fogkövet és így legyőzi a kellemetlen szájszagot.

Előfordulhat, hogy sem a fogak közé ragadt maradékok, sem a fogkövet is okozó baktériumok nem ludasak a kellemetlen leheletben. Ez egy gyakori betegség, leginkább az idős állatok között, ami szintén rossz leheletet okoz: a szájban lévő daganat. Ez egy gyors lefolyású betegség, amelyet, ha időben észrevesznek, nagyobb eséllyel kezelhető.

Rossz eledel, túl sok etetés

Ha túl sok húst tartalmaz a kutyánk étrendje, akkor is előfordulhat, hogy rossz lesz a lehelete. Próbáljuk csökkenteni a bevitt hús mennyiségét, és figyeljük meg, hogy változik-e a szag. Természetesen a „csurran-cseppen” falatok mennyiségét is csökkenteni kéne, mert, ha a fő étkezések mellett még az asztalról lehulló maradékokat is megfalatozza a kutyusunk, kevésbé tudjuk kontrollálni a rossz leheletet okozó baktériumok szaporodását a szájüregben.

